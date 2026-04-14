ТЦК не имеет права задерживать временно непригодных

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Группа оповещения территориального центра комплектования не имеет права задерживать временно непригодными гражданами. Но если срок действия временной непригодности закончился, ситуация меняется. И в таком случае гражданина могут доставить в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Проверки и задержания ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этим процессом занимаются территориальные центры комплектования.

Представители ТЦК во время действия военного положения, в частности, осуществляют проверки военно-учетных документов в публичных местах. А также имеют право вместе с полицией задерживать граждан, у которых обнаружили нарушения правил воинского учета.

Такой процесс называется "административным задержанием". К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами именно этого процесса.

Когда временно непригодного можно задержать

В частности, гражданина заинтересовало, имеет ли право группа оповещения ТЦК задерживать временно непригодных граждан. Юристы объяснили, что в такой ситуации все зависит от того, закончился срок действия этого статуса или нет.

Так, адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, отметил: "Вас могут задержать на блокпосту только при наличии розыска ТЦК или отсутствии военно-учетного документа. Статус "временно непригодный" не дает оснований полиции для Вашего задержания".

Но, добавил другой юрист, Владислав Дерий, ситуация меняется после окончания срока действия временной непригодности: "Статус "временно непригодный" предоставляется для лечения или реабилитации на срок от 2 до 12 месяцев, с возможностью дальнейшего продления. Если срок в 6 месяцев, указанный в справке ВВК, закончился, Вы считаетесь лицом, чей правовой статус относительно военной службы не определен". Такого гражданина могут и задержать для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Если после административного задержания нарушителя доставляют в отделение полиции, то его могут там держать только 3 часа.

Если после административного задержания нарушителя доставляют в отделение полиции, то его могут там держать только 3 часа. В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован.

Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде.

Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде. Для этого нужно связаться с родными или адвокатом и передать им всю информацию о незаконном задержании.