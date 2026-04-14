ТЦК не має права затримувати тимчасово непридатних
Група оповіщення територіального центру комплектування не має права затримувати тимчасово непридатними громадянами. Але якщо термін дії тимчасової непридатності закінчився, ситуація змінюється. І у такому випадку громадянина можуть доставити в ТЦК.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Перевірки і затримання ТЦК
В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цим процесом займаються територіальні центри комплектування.
Представники ТЦК під час дії воєнного стану, зокрема, здійснюють перевірки військово-облікових документів у публічних місцях. А також мають право разом із поліцією затримувати громадян, у яких виявили порушення правил військового обліку.
Такий процес називається "адміністративним затриманням". До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами саме цього процесу.
Коли тимчасово непридатного можна затримати
Зокрема, громадянина зацікавило, чи має право група оповіщення ТЦК затримувати тимчасово непридатних громадян. Юристи пояснили, що у такій ситуації все залежить від того, закінчився термін дії цього статусу чи ні.
Так, адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, наголосив: "Вас можуть затримати на блокпості тільки за наявності розшуку ТЦК або відсутності військово-облікового документа. Статус "тимчасово непридатний" не надає підстав поліції для Вашого затримання".
Але, додав інший юрист, Владислав Дерій, ситуація змінюється після закінчення терміну дії тимчасової непридатності: "Статус "тимчасово непридатний" надається для лікування або реабілітації на термін від 2 до 12 місяців, з можливістю подальшого продовження. Якщо термін у 6 місяців, зазначений у довідці ВЛК, закінчився, Ви вважаєтесь особою, чий правовий статус стосовно військової служби не визначений". Такого громадянина можуть і затримати для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії.
Якщо після адміністративного затримання порушника доставляють у відділок поліції, то її можуть там тримати лише 3 години. У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований.
Незаконне затримання і доставлення до територіального центру комплектування можна оскаржити в суді. Для цього потрібно зв’язатися з рідними чи адвокатом і передати їм усю інформацію про незаконне затримання.
