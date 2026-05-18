Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Житель Полтавщини вдарив працівника ТЦК ножем: вирок суду

Житель Полтавщини вдарив працівника ТЦК ножем: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 03:32
Житель Полтавщини вдарив працівника ТЦК ножем: вирок суду
Працівник ТЦК та СП, ніж. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Полтавській області військовозобов'язаний скоїв напад на працівника ТЦК та СП. Військовослужбовець зазнав легкої травми. Порушник проведе найближчі роки у в'язниці. 

Про це 11 травня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE

Деталі справи 

У серпні минулого року фігуранта, який порушив правила військового обліку, доставили до військкомату. Там зловмисник через небажання проходити військову службу вдарив представника ТЦК та СП ножем. Військовослужбовець зазнав сліпого непроникаючого колото-різаного поранення лівої бокової поверхні тулуба.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд призначив йому три роки позбавлення волі. Доки вирок не набуде чинності, засуджений цілодобово перебуватиме під домашнім арештом, має носити електронний засіб контролю та здати документи для виїзду за кордон. Крім того, чоловіка зобов'язали відшкодувати потерпілому моральну шкоду та витрати на стаціонарне лікування.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що у Вінниці чоловік лякав працівників ТЦК та СП "гранатою". Боєприпас виявився мулежем. Порушника оштрафували за хуліганство. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону писав, що на Прикарпатті двоє чоловіків організували схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Обидва фігуранти — сержанти РТЦК та СП. Їх судитимуть.

суд напад ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації