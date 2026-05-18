Житель Полтавщини вдарив працівника ТЦК ножем: вирок суду

Працівник ТЦК та СП, ніж. Фото ілюстративне

У Полтавській області військовозобов'язаний скоїв напад на працівника ТЦК та СП. Військовослужбовець зазнав легкої травми. Порушник проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 11 травня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

У серпні минулого року фігуранта, який порушив правила військового обліку, доставили до військкомату. Там зловмисник через небажання проходити військову службу вдарив представника ТЦК та СП ножем. Військовослужбовець зазнав сліпого непроникаючого колото-різаного поранення лівої бокової поверхні тулуба.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд призначив йому три роки позбавлення волі. Доки вирок не набуде чинності, засуджений цілодобово перебуватиме під домашнім арештом, має носити електронний засіб контролю та здати документи для виїзду за кордон. Крім того, чоловіка зобов'язали відшкодувати потерпілому моральну шкоду та витрати на стаціонарне лікування.

