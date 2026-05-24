У Тернополі чоловік загинув у приміщенні ТЦК: поліція розслідує обставини
У Тернополі на території одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, 46-річний житель міста скоїв самогубство у приміщенні вбиральні.
Про інцидент повідомили у Національній поліції України та Тернопільському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про смерть чоловіка надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня. Як встановили слідчі, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
У поліції зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік зайшов до вбиральні та здійснив постріл із вогнепальної зброї.
У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 військовозобов'язаного запросили до приміщення центру комплектування для уточнення даних. Під час перебування в установі він зачинився у ванній кімнаті та здійснив постріл.
Після виявлення пораненого працівники ТЦК викликали поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів військовослужбовці намагалися надати чоловікові допомогу, однак врятувати його не вдалося.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з додатковою позначкою "самогубство". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
