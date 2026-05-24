У Тернополі чоловік загинув у приміщенні ТЦК: поліція розслідує обставини

Екстрені служби. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Тернополі на території одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, 46-річний житель міста скоїв самогубство у приміщенні вбиральні.

Про інцидент повідомили у Національній поліції України та Тернопільському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

У ТЦК в Тернополі чоловік скоїв самогубство

За інформацією правоохоронців, повідомлення про смерть чоловіка надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня. Як встановили слідчі, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

У поліції зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік зайшов до вбиральні та здійснив постріл із вогнепальної зброї.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот з Facebook

У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 військовозобов'язаного запросили до приміщення центру комплектування для уточнення даних. Під час перебування в установі він зачинився у ванній кімнаті та здійснив постріл.

Після виявлення пораненого працівники ТЦК викликали поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів військовослужбовці намагалися надати чоловікові допомогу, однак врятувати його не вдалося.

Повідомлення Тернопільського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот з Facebook

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з додатковою позначкою "самогубство". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтавській області військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК та СП, внаслідок чого військовослужбовець отримав легкі травми. За скоєне чоловіка засудили до позбавлення волі.

А також у Луцьку суд визнав винним 34-річного підприємця, який відкрив стрілянину по співробітниках ТЦК та СП. Йому призначили покарання.