Головна ТЦК У Тернополі чоловік загинув у приміщенні ТЦК: поліція розслідує обставини

У Тернополі чоловік загинув у приміщенні ТЦК: поліція розслідує обставини

Дата публікації: 24 травня 2026 14:34
Екстрені служби. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Тернополі на території одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, 46-річний житель міста скоїв самогубство у приміщенні вбиральні.

Про інцидент повідомили у Національній поліції України та Тернопільському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

У ТЦК в Тернополі чоловік скоїв самогубство

За інформацією правоохоронців, повідомлення про смерть чоловіка надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня. Як встановили слідчі, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

У поліції зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік зайшов до вбиральні та здійснив постріл із вогнепальної зброї.

Поліція розслідує самогубство чоловіка у Тернопільському ТЦК
Повідомлення поліції. Фото: скриншот з Facebook

У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 військовозобов'язаного запросили до приміщення центру комплектування для уточнення даних. Під час перебування в установі він зачинився у ванній кімнаті та здійснив постріл.

Після виявлення пораненого працівники ТЦК викликали поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів військовослужбовці намагалися надати чоловікові допомогу, однак врятувати його не вдалося.

У Тернопільському ТЦК загинув чоловік
Повідомлення Тернопільського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот з Facebook

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з додатковою позначкою "самогубство". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтавській області військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК та СП, внаслідок чого військовослужбовець отримав легкі травми. За скоєне чоловіка засудили до позбавлення волі.

А також у Луцьку суд визнав винним 34-річного підприємця, який відкрив стрілянину по співробітниках ТЦК та СП. Йому призначили покарання.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
