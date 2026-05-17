Головна ТЦК На Волині підприємця засудили за стрілянину по працівниках ТЦК та СП

На Волині підприємця засудили за стрілянину по працівниках ТЦК та СП

Дата публікації: 17 травня 2026 03:32
На Волині підприємця засудили за стрілянину по працівниках ТЦК та СП
Автомобіль поліції, пістолет у руці чоловіка. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Луцьку 34-річний підприємець відкрив стрілянину по працівниках ТЦК та СП. Порушника визнали винним і обрали йому покарання. Щоправда, судове рішення ще можна оскаржити. 

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 4 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 24 лютого поточного року близько 12:00 група оповіщення помітила на вулиці чоловіка та попросила його пред'явити військово-обліковий документ. У відповідь на законну вимогу громадянин дістав із кишені пістолет "Форт 9Р" і вистрелив із нього у військових ТЦК та СП. Ніхто із представників військкомату внаслідок стрілянини не постраждав.

Рішення суду 

Обвинувачений розкаявся. Під час досудового розслідування він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, до того ж переказав 150 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень, а його пістолет конфіскували в дохід держави. Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення на вирок можна подати апеляційну скаргу. У такому разі справу розгляне Волинський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що на Прикарпатті підполковник ТЦК та СП мобілізував чоловіка, не перевіривши його документи. Мобілізований має інвалідність і відстрочку. Суд призначив представнику військкомату 17 тисяч гривень штрафу.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що житель Полтавщини допомагав військовозобов'язаним уникати зустрічі із групами оповіщення. У Viber-спільноті він писав про локації, де працювали працівники ТЦК і поліцейські. За перешкоджання діяльності ЗСУ чоловік упродовж перебуватиме на іспитовому строку.

суд стрілянина ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
