На Волині підприємця засудили за стрілянину по працівниках ТЦК та СП

У Луцьку 34-річний підприємець відкрив стрілянину по працівниках ТЦК та СП. Порушника визнали винним і обрали йому покарання. Щоправда, судове рішення ще можна оскаржити.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 4 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 24 лютого поточного року близько 12:00 група оповіщення помітила на вулиці чоловіка та попросила його пред'явити військово-обліковий документ. У відповідь на законну вимогу громадянин дістав із кишені пістолет "Форт 9Р" і вистрелив із нього у військових ТЦК та СП. Ніхто із представників військкомату внаслідок стрілянини не постраждав.

Рішення суду

Обвинувачений розкаявся. Під час досудового розслідування він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, до того ж переказав 150 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень, а його пістолет конфіскували в дохід держави. Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення на вирок можна подати апеляційну скаргу. У такому разі справу розгляне Волинський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що на Прикарпатті підполковник ТЦК та СП мобілізував чоловіка, не перевіривши його документи. Мобілізований має інвалідність і відстрочку. Суд призначив представнику військкомату 17 тисяч гривень штрафу.

