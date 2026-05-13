Чоловік зливав у Viber дані про ТЦК і поліцію: суд виніс йому вирок

Чоловік тримає смартфон у руках, чоловік із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне

Житель Полтавської області впродовж двох років перешкоджав діяльності ЗСУ. У месенджері він писав про місця роботи представників ТЦК і поліції. Чоловіку призначили покарання, але у в'язниці він не сидітиме.

Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

У 2024–2025 роках фігурант у відкритій Viber-спільноті публікував повідомлення, у яких зазначав, де перебувають мобільні групи ТЦК і правоохоронців на території Полтавського району. Йшлося про локації перевірок і блокпостів. Військовозобов'язані могли використовувати ці дані, щоб уникати мобілізаційних заходів.

"Чоловік неодноразово розміщував повідомлення про місця роботи спільних груп ТЦК і поліції в Зінькові, Опішні, Шилівці та на автошляхах Полтавського району", — йдеться в повідомленні військкомату.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся та сприяв слідству. Суд призначив йому п'ять років в'язниці, але замінив реальний термін роком іспитового. Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, за допомогою якого фігурант поширював інформацію про мобілізаційні заходи, конфіскували у власність держави.

на Хмельниччині голову сільськогосподарського кооперативу оштрафували за неявку працівника до ТЦК та СП. Посадовець мав сплатити 34 тисячі гривень, але оскаржив це рішення. Суд дійшов висновку, що постанова про штраф була протиправною та скасував її.

на Прикарпатті двоє сержантів РТЦК та СП організували схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Військовослужбовців судитимуть. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.