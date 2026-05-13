Мужчина сливал в Viber данные о ТЦК и полиции: суд вынес ему приговор

Житель Полтавской области в течение двух лет препятствовал деятельности ВСУ. В мессенджере он писал о местах работы представителей ТЦК и полиции. Мужчине назначили наказание, но в тюрьме он сидеть не будет.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В 2024–2025 годах фигурант в открытом Viber-сообществе публиковал сообщения, в которых отмечал, где находятся мобильные группы ТЦК и правоохранителей на территории Полтавского района. Речь шла о локациях проверок и блокпостов. Военнообязанные могли использовать эти данные, чтобы избегать мобилизационных мероприятий.

"Мужчина неоднократно размещал сообщения о местах работы совместных групп ТЦК и полиции в Зенькове, Опошне, Шиловке и на автодорогах Полтавского района", — говорится в сообщении военкомата.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности, раскаялся и способствовал следствию. Суд назначил ему пять лет тюрьмы, но заменил реальный срок годом испытательного. Мобильный телефон iPhone 14 Pro Max, с помощью которого фигурант распространял информацию о мобилизационных мероприятиях, конфисковали в собственность государства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что в Хмельницкой области главу сельскохозяйственного кооператива оштрафовали за неявку работника в ТЦК и СП. Чиновник должен был заплатить 34 тысячи гривен, но обжаловал это решение. Суд пришел к выводу, что постановление о штрафе было противоправным и отменил его.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона писал, что на Прикарпатье двое сержантов РТЦК и СП организовали схему переправки военнообязанных за границу. Военнослужащих будут судить, им грозит до девяти лет лишения свободы.