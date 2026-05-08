Штраф 34 000 за неявку работника в ТЦК: руководитель доказал невиновность

Чиновник в Хмельницкой области успешно обжаловал штраф от территориального центра комплектования в размере 34 000 гривен. Суд признал, что председатель сельскохозяйственного кооператива не должен нести ответственность за неявку работника, ведь тот более четырех месяцев находился на больничном, о чем военные получили своевременное письменное уведомление.

Об этом сообщает Новини.LIVE, приводя данные из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

ТЦК незаконно оштрафовал руководителя предприятия за неявку работника

Поводом для штрафа в размере 34 000 гривен стала неявка военнообязанного сотрудника. Военные обвинили руководителя в том, что он не издал приказ об оповещении, не обеспечил прибытие подчиненного и не предоставил отчета о выполнении распоряжения.

Выяснилось, что оштрафованный директор выполнил все зависящие от него действия. Сразу после получения требования от военкомата он организовал заседание правления кооператива. На следующий день руководитель направил в центр комплектования официальное письмо, где подробно объяснил невозможность извещения двух конкретных лиц.

В ходе расследования документы подтвердили, что один из указанных в списке мужчин уже разорвал трудовые отношения с предприятием. Другой работник, который и стал причиной судебной тяжбы, находился на официальном больничном. Было подтверждено, что он получал непрерывное лечение, которое длилось с октября 2025 года до февраля 2026 года и имеет соответствующие медицинские листки нетрудоспособности.

Опираясь на статью 9 Кодекса Украины об административных правонарушениях, судьи отметили необходимость доказательства виновного действия или бездействия для назначения наказания. Хотя закон требует от руководителей способствовать мобилизации, но они не могут отвечать за обстоятельства, которые от них не зависят. Представители военкомата проигнорировали предоставленные документы и наказали чиновника только за сам факт неоповещения.

По результатам рассмотрения Белогорский районный суд признал постановление противоправным и полностью отменил штраф в 34 000 гривен, закрыв производство. Кроме того, судьи обязали взыскать с центра комплектования 665,60 гривны судебного сбора в пользу истца.

