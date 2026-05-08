Штраф 34 000 за неявку працівника в ТЦК: керівник довів невинуватість

Посадовець на Хмельниччині успішно оскаржив штраф від територіального центру комплектування у розмірі 34 000 гривень. Суд визнав, що голова сільськогосподарського кооперативу не повинен нести відповідальність за неявку працівника, адже той понад чотири місяці перебував на лікарняному, про що військові отримали своєчасне письмове сповіщення.

Про це повідомляє Новини.LIVE, наводячи дані з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

ТЦК незаконно оштрафував керівника підприємства за неявку працівника

Приводом для штрафу в розмірі 34 000 гривень стала неявка військовозобов'язаного співробітника. Військові звинуватили керівника у тому, що він не видав наказу про оповіщення, не забезпечив прибуття підлеглого та не надав звіту про виконання розпорядження.

З'ясувалося, що оштрафований директор виконав усі залежні від нього дії. Одразу після отримання вимоги від військкомату він організував засідання правління кооперативу. Наступного дня керівник надіслав до центру комплектування офіційного листа, де детально пояснив неможливість сповіщення двох конкретних осіб.

Під час розслідування документи підтвердили, що один із зазначених у списку чоловіків уже розірвав трудові відносини з підприємством. Інший працівник, який і став причиною судової тяганини, перебував на офіційному лікарняному. Було підтверджено, що він отримував безперервне лікування, що тривало з жовтня 2025 року до лютого 2026 року і має відповідні медичні листки непрацездатності.

Спираючись на статтю 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, судді наголосили на необхідності доведення винної дії чи бездіяльності для призначення покарання. Хоча закон вимагає від керівників сприяти мобілізації, але вони не можуть відповідати за обставини, які від них не залежать. Представники військкомату проігнорували надані документи та покарали посадовця лише за сам факт неоповіщення.

За результатами розгляду Білогірський районний суд визнав постанову протиправною та повністю скасував штраф у 34 000 гривень, закривши провадження. Крім того, судді зобов'язали стягнути з центру комплектування 665,60 гривні судового збору на користь позивача.

