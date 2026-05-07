Чоловік, який жив в Румунії, отримав штраф від ТЦК: що вирішив суд

Дата публікації: 7 травня 2026 10:02
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловік отримав штраф за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і вирішив його оскаржити. Військовозобов'язаний стверджує, що про виклики не було повідомлено належним чином.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у вироку суду. 

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, позивача оштрафували через неявку до ТЦК та СП 16 жовтня 2024 року після отримання повістки. Постанову про накладення штрафу у розмірі 17 000 грн винесли 16 січня 2025 року.

Чоловік оскаржив це рішення у суді. Він пояснив, що ще 12 липня 2024 року оновив свої військово-облікові дані через застосунок "Резерв+" та вказав актуальне місце проживання у Бухаресті (Румунія). Попри це, повістку направили на стару адресу в Україні, де він фактично не проживав.

У позові він наголосив, що через це не мав можливості отримати документ та з'явитися до ТЦК, а також був позбавлений права брати участь у розгляді справи.

Рішення суду

Дніпровський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову. Суд першої інстанції вважав, що військовозобов'язаний зобов'язаний з'являтися за викликом ТЦК та уточнювати облікові дані, а надсилання повістки рекомендованим листом за зареєстрованою адресою є належним повідомленням, навіть якщо лист повернувся через відсутність адресата.

Однак апеляційний суд із цим не погодився. Колегія суддів наголосила, що органи державної влади повинні діяти виключно в межах закону та мати належні докази вини особи.

В результаті суд визнав відсутність складу адміністративного правопорушення, скасував постанову про штраф, закрив провадження у справі та постановив стягнути на користь позивача 3027,70 грн судового збору.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
