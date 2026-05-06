Чоловік судився з ТЦК за порушення призову: рішення суду

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: zakon-ta-zahyst.com

У Кривому Розі чоловік звернувся до суду і заявив, що силоміць затримали люди у військовій формі, доставили до ТЦК без пояснення причин та без доступу до адвоката. Однак Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов'язаному у задоволенні позову щодо визнання незаконним його призову під час мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у вироку суду.

Деталі справи

Позивач заявляв, що 16 лютого 2026 року у Кривому Розі його нібито силоміць затримали люди у військовій формі, доставили до ТЦК без пояснення причин та без доступу до адвоката. За його словами, після цього його перевезли до Дніпра, де змусили пройти військово-лікарську комісію та одразу направили до військової частини.

За словами чоловіка, під час мобілізації були порушені його конституційні права. Зокрема, він заявляв про відсутність службових посвідчень у представників групи оповіщення, ненадання документів про затримання та незаконне обмеження свободи.

Натомість представники ТЦК та військової частини наголосили, що позивач є військовозобов’язаним, а доставлення здійснювали співробітники Національної поліції. Після проходження ВЛК його офіційно визнали придатним до служби, а наказом начальника ТЦК від 16 лютого 2026 року чоловіка мобілізували та направили до військової частини. Також відповідачі зазначили, що чоловік не надав доказів наявності відстрочки, бронювання чи документів про непридатність до служби.

Читайте також:

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що доказів порушення процедури призову або медичних підстав для непридатності надано не було. У вироку зазначено, що висновок ВЛК є належним, а мобілізацію провели відповідно до чинного порядку.

Окремо суд зауважив, що у разі сумнівів щодо стану здоров’я військовослужбовець може звернутися до командира частини з рапортом про повторне проходження ВЛК або, за наявності підстав, подати рапорт на звільнення зі служби.

Як писали Новини.LIVE, у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. Суд кваліфікував дії чоловіка як дрібне хуліганство та призначив йому покарання.

А в Білгороді-Дністровському суд покарав адміна Telegram-каналу за заклики боротьби проти ТЦК. Чоловіку призначили дворічний іспитовий строк.