Главная ТЦК Мужчина судился с ТЦК за нарушение призыва: решение суда

Дата публикации 6 мая 2026 09:41
Судейский молоток. Иллюстративное фото: zakon-ta-zahyst.com

В Кривом Роге мужчина обратился в суд и заявил, что силой задержали люди в военной форме, доставили в ТЦК без объяснения причин и без доступа к адвокату. Однако Днепропетровский окружной административный суд отказал военнообязанному в удовлетворении иска о признании незаконным его призыва по мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Истец заявлял, что 16 февраля 2026 года в Кривом Роге его якобы силой задержали люди в военной форме, доставили в ТЦК без объяснения причин и без доступа к адвокату. По его словам, после этого его перевезли в Днепр, где заставили пройти военно-врачебную комиссию и сразу направили в воинскую часть.

По словам мужчины, во время мобилизации были нарушены его конституционные права. В частности, он заявлял об отсутствии служебных удостоверений у представителей группы оповещения, непредоставлении документов о задержании и незаконном ограничении свободы.

Зато представители ТЦК и воинской части отметили, что истец является военнообязанным, а доставку осуществляли сотрудники Национальной полиции. После прохождения ВВК его официально признали годным к службе, а приказом начальника ТЦК от 16 февраля 2026 года мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть. Также ответчики отметили, что мужчина не предоставил доказательств наличия отсрочки, бронирования или документов о непригодности к службе.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что доказательств нарушения процедуры призыва или медицинских оснований для непригодности предоставлено не было. В приговоре указано, что заключение ВВК является надлежащим, а мобилизацию провели в соответствии с действующим порядком.

Отдельно суд отметил, что в случае сомнений относительно состояния здоровья военнослужащий может обратиться к командиру части с рапортом о повторном прохождении ВВК или, при наличии оснований, подать рапорт на увольнение со службы.

Как писали Новини.LIVE, в Виннице мужчина пугал ТЦК муляжом гранаты из 3D-принтера. Суд квалифицировал действия мужчины как мелкое хулиганство и назначил ему наказание.

А в Белгороде-Днестровском суд наказал админа Telegram-канала за призывы борьбы против ТЦК. Мужчине назначили двухлетний испытательный срок.

мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
