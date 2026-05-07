Мужчина, который жил в Румынии, получил штраф от ТЦК: что решил суд

Дата публикации 7 мая 2026 10:02
Судейский молоток. Иллюстративное фото: УНИАН

Мужчина получил штраф за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и решил его обжаловать. Военнообязанный утверждает, что о вызовах не было сообщено должным образом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Согласно материалам дела, истца оштрафовали за неявку в ТЦК и СП 16 октября 2024 года после получения повестки. Постановление о наложении штрафа в размере 17 000 грн вынесли 16 января 2025 года.

Мужчина обжаловал это решение в суде. Он пояснил, что еще 12 июля 2024 года обновил свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+" и указал актуальное место жительства в Бухаресте (Румыния). Несмотря на это, повестку направили на старый адрес в Украине, где он фактически не проживал.

В иске он отметил, что из-за этого не имел возможности получить документ и явиться в ТЦК, а также был лишен права участвовать в рассмотрении дела.

Решение суда

Днепровский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции считал, что военнообязанный обязан являться по вызову ТЦК и уточнять учетные данные, а отправка повестки заказным письмом по зарегистрированному адресу является надлежащим уведомлением, даже если письмо вернулось из-за отсутствия адресата.

Однако апелляционный суд с этим не согласился. Коллегия судей отметила, что органы государственной власти должны действовать исключительно в рамках закона и иметь надлежащие доказательства вины лица.

В результате суд признал отсутствие состава административного правонарушения, отменил постановление о штрафе, закрыл производство по делу и постановил взыскать в пользу истца 3027,70 грн судебного сбора.

Как писали Новини.LIVE, в Кривом Роге мужчина судился с ТЦК за нарушение призыва. Его силой задержали люди в военной форме, доставили в ТЦК без объяснения причин и без доступа к адвокату.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал ТЦК муляжом гранаты с 3D-принтера. Суд назначил ему наказание.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
