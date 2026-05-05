Многие военнообязанные еще не обновили данные: нардеп назвал количество

Около полутора миллионов военнообязанных мужчин в Украине нарушают закон. Речь идет об уклонении от обновления военно-учетных данных. Именно у таких нарушителей чаще всего возникают уличные конфликты с представителями ТЦК и СП.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 2 апреля сообщил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, передает Новини.LIVE.

Нарушители воинского учета

По словам нардепа, работники ТЦК и СП задерживают в основном тех, кто в течение четырех лет не обновлял данные.

"Они (те, кто уклоняется от обновления данных, — Ред.) нарушают закон. Сегодня военное положение, и они должны наравне с другими выполнять свой долг", — подчеркнул Михаил Цимбалюк.

Реформа ТЦК и СП

Представитель фракции "Батькивщина" объяснил, что работники ТЦК и СП не имеют права требовать документы у граждан на улицах — это полномочия полицейских.

Изменения в ТЦК и СП есть уже сейчас: большинство работников военкомата — ветераны войны. Речь идет о почти 70% личного состава.

"Это ребята, которые прошли фронт и по состоянию здоровья непригодны к несению боевой службы. Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что эти люди имеют иногда обостренное чувство справедливости", — отметил Михаил Цимбалюк.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решитилову сообщал, что принудительная мобилизация не является полномочием представителей ТЦК и СП. Функции работников военкомата можно разделить. В таком случае часть обязанностей будут выполнять представители других государственных органов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военнообязанные могут получить отсрочку, если ухаживают за близким родственником. Для ее оформления понадобится Акт семейного положения. В этом документе должно указываться, что военнообязанный является единственным, кто может осуществлять уход.