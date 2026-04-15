Акт проверки семейного положения: ТЦК интересуется наличием родственников

Сотрудники ТЦК работают с документами. Фото: Винницкий ТЦК

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, гражданин должен иметь Акт проверки семейного положения. Этот документ оформляют в территориальном центре комплектования. Главное, что должно быть в этом Акте, это информация о наличии или отсутствии других родственников, которые могут или не могут осуществлять уход.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

Отсрочка от мобилизации является законным способом избежать призыва в особый период. Для того, чтобы получить отсрочку, нужно иметь одно из определенных законом и подтвержденное документально основание.

Одним из самых распространенных оснований для получения отсрочки является уход за близкими родственниками. Для того, чтобы получить такую отсрочку, нужно подтвердить необходимость ухода за соответствующим лицом.

Документом, который нужно предоставить для оформления такой отсрочки, является Акт проверки семейного положения. К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его брат оформляет отсрочку для ухода за матерью, а он сам из-за медицинских показателей не может осуществлять такой уход. Он поинтересовался нюансами составления этого Акта.

Что должно быть указано в Акте

Юристы объяснили, какую именно информацию проверяет территориальный центр комплектования при составлении Акта. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "ТЦК подходит довольно формально к составлению акта. Проверяют наличие других лиц, проживающих вместе с лицом, которое нуждается в постоянном уходе".

Айвазян добавил: "Так же в Акте должно быть указано о невозможности других родственников, если они есть, осуществлять такой уход. Если вы имеете заключение о том, что не можете осуществлять уход за своей матерью, то ТЦК должен отметить об этом в акте, ссылаясь на соответствующие медицинские документы".

Дальнейший процесс оформления отсрочки (или увольнения из рядов ВСУ) по основанию "уход за близким родственником" будет зависеть именно от правильно составленного Акта. При этом, добавил адвокат, в случае с потенциальным увольнением сам по себе Акт, составленный ТЦК, еще не является основанием, тогда как для отсрочки его должно хватить.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что наличие отсрочки для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляют уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, зачем в процессе оформления отсрочки для ухода нужно посетить нотариуса.

Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, должен посетить нотариуса перед тем, как сдавать документы. Это нужно для нотариального заверения копий документов, которые будут предоставлены в ЦНАП для получения отсрочки.