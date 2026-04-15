Акт перевірки сімейного стану: ТЦК цікавиться наявністю родичів

Співробітники ТЦК працюють з документами.

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, громадянин повинен мати Акт перевірки сімейного стану. Цей документ оформлюють у територіальному центрі комплектування. Головне, що має бути в цьому Акті, це інформація про наявність чи відсутність інших родичів, які можуть чи не можуть здійснювати догляд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

Відстрочка від мобілізації є законним способом уникнути призову в особливий період. Для того, аби отримати відстрочку, потрібно мати одну із визначених законом і підтверджену документально підставу.

Однією із найпоширеніших підстав для отримання відстрочки є догляд за близькими родичами. Для того, аби отримати таку відстрочку, потрібно підтвердити необхідність догляду за відповідною особою.

Документом, який потрібно надати для оформлення такої відстрочки, є Акт перевірки сімейного стану. До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його брат оформлює відстрочку для догляду за матір’ю, а він сам через медичні показники не може здійснювати такий догляд. Він поцікавився нюансами складення цього Акту.

Що має бути вказане у Акті

Юристи пояснили, яку саме інформацію перевіряє територіальний центр комплектування під час складання Акту. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "ТЦК підходить доволі формально до складання акту. Перевіряють наявність інших осіб, які проживають разом із особою, яка потребує постійного догляду".

Айвазян додав: "Так само в Акті має бути зазначене про неможливість інших родичів, якщо вони є, здійснювати такий догляд. Якщо ви маєте висновок про те, що не можете здійснювати догляд за своєю матір'ю, то ТЦК повинен зазначити про це в акті, посилаючись на відповідні медичні документи".

Подальший процес оформлення відстрочки (чи звільнення з лав ЗСУ) за підставою "догляд за близьким родичем" залежатиме саме від правильно складеного Акту. При цьому, додав адвокат, у випадку із потенційним звільненням сам по собі Акт, складений ТЦК, ще не є підставою, тоді як для відстрочки його має вистачити.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що наявність відстрочки для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо у процесі оформлення відстрочки для догляду потрібно відвідати нотаріуса.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, має відвідати нотаріуса перед тим, як здавати документи. Це потрібно для нотаріального завірення копій документів, які будуть надані в ЦНАП для отримання відстрочки.