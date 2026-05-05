Чимало військовозобов'язаних ще не оновили дані: нардеп назвав кількість

Дата публікації: 5 травня 2026 06:35
Перевірка документів на блокпосту. Фото ілюстративне: Нацгвардія України

Близько півтора мільйона військовозобов'язаних чоловіків в Україні порушують закон. Йдеться про ухилення від оновлення військово-облікових даних. Саме в таких порушників найчастіше виникають вуличні конфлікти із представниками ТЦК та СП.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 2 квітня повідомив нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, передає Новини.LIVE.

Порушники військового обліку

За словами нардепа, працівники ТЦК та СП затримують здебільшого тих, хто впродовж чотирьох років не оновлював дані. 

"Вони (ті, хто ухиляється від оновлення даних, — Ред.) порушують закон. Сьогодні воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов'язок", — наголосив Михайло Цимбалюк.

Реформа ТЦК та СП

Представник фракції "Батьківщина" пояснив, що працівники ТЦК та СП не мають права вимагати документи у громадян на вулицях — це повноваження поліцейських.

Зміни у ТЦК та СП є вже зараз: більшість працівників військкомату — ветерани війни. Йдеться про майже 70% особового складу.

"Це хлопці й дівчата, які пройшли фронт і за станом здоров'я непридатні до несення бойової служби. Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття справедливості", — зазначив Михайло Цимбалюк. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на військового омбудсмена Ольгу Решитилову повідомляв, що примусова мобілізація не є повноваженням представників ТЦК та СП. Функції працівників військкомату можна розділити. У такому разі частину обов'язків виконуватимуть представники інших державних органів.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані можуть отримати відстрочку, якщо доглядають за близьких родичем. Для її оформлення знадобиться Акт сімейного стану. У цьому документі має зазначатися, що військовозобов'язаний є єдиним, хто може здійснювати догляд.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
