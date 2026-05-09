На Закарпатті сталася стрілянина біля ТЦК під час штурму будівлі

Правоохоронці. Фото ілюстративне

Біля другого відділу Хустського територіального центру комплектування на Закарпатті сталася стрілянина. Відомо, що інцидент відбувся після мобілізації місцевого жителя ромської громади. Наразі ні в поліції, ні в ТЦК інформації не коментували.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті

Після мобілізації жителя ромської громади біля будівлі ТЦК зібралося близько 30 людей. Натовп виламував двері та намагався прорватися всередину будівлі.

За словами Глаголи, під час конфлікту працівники ТЦК відкрили вогонь. Попередньо, було здійснено щонайменше чотири постріли — більшість зі стартового пістолета, ще один — із автомата Калашникова, ймовірно, холостим набоєм.

Також повідомляється, що спочатку керівництво підрозділу заперечувало сам інцидент зі стріляниною, а згодом неодноразово змінювало свої версії щодо кількості пострілів і виду застосованої зброї.

"Тобто зараз навіть покази самих працівників ТЦК між собою не сходяться", — зазначив Глагола.

Водночас у Закарпатському ОТЦК та СП заявили, що завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито.

"Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду.

Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито. За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством", — йдеться у повідомленні.

Заява Закарпатського ОТЦК та СП щодо стрілянини. Скірншот з Facebook

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, у Дніпрі чоловік після зустрічі зі співробітниками ТЦК опинився в комі. До Лубінця звернулася дружина постраждалого, яка повідомила про побиття. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Також Лубінець повідомляв про три випадки загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК у Київській області та Дніпрі. Офіційно це ще не доведено, але відкрито провадження.