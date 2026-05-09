На Закарпатье произошла стрельба возле ТЦК во время штурма здания

Возле второго отдела Хустского территориального центра комплектования на Закарпатье произошла стрельба. Известно, что инцидент произошел после мобилизации местного жителя ромской общины. Пока ни в полиции, ни в ТЦК информации не комментировали.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Стрельба возле ТЦК на Закарпатье

После мобилизации жителя ромской общины у здания ТЦК собралось около 30 человек. Толпа выламывала двери и пыталась прорваться внутрь здания.

По словам Глаголы, во время конфликта работники ТЦК открыли огонь. Предварительно, было произведено не менее четырех выстрелов — большинство из стартового пистолета, еще один — из автомата Калашникова, вероятно, холостым патроном.

Также сообщается, что сначала руководство подразделения отрицало сам инцидент со стрельбой, а впоследствии неоднократно меняло свои версии относительно количества выстрелов и вида примененного оружия.

"То есть сейчас даже показания самих работников ТЦК между собой не сходятся", — отметил Глагола.

В то же время в Закарпатском ОТЦК и СП заявили, что благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована, а нападение отражено.

"Сегодня была предпринята попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено. По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Заявление Закарпатского ОТЦК и СП о стрельбе. Скриншот с Facebook

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Днепре мужчина после встречи с сотрудниками ТЦК оказался в коме. К Лубинцу обратилась жена пострадавшего, которая сообщила об избиении. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Также Лубинец сообщал о трех случаях гибели гражданских в помещениях ТЦК в Киевской области и Днепре. Официально это еще не доказано, но открыто производства.