На Закарпатье произошла стрельба возле ТЦК во время штурма здания

Дата публикации 9 мая 2026 22:06
Правоохранители. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Возле второго отдела Хустского территориального центра комплектования на Закарпатье произошла стрельба. Известно, что инцидент произошел после мобилизации местного жителя ромской общины. Пока ни в полиции, ни в ТЦК информации не комментировали.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Стрельба возле ТЦК на Закарпатье

После мобилизации жителя ромской общины у здания ТЦК собралось около 30 человек. Толпа выламывала двери и пыталась прорваться внутрь здания.

По словам Глаголы, во время конфликта работники ТЦК открыли огонь. Предварительно, было произведено не менее четырех выстрелов — большинство из стартового пистолета, еще один — из автомата Калашникова, вероятно, холостым патроном.

Также сообщается, что сначала руководство подразделения отрицало сам инцидент со стрельбой, а впоследствии неоднократно меняло свои версии относительно количества выстрелов и вида примененного оружия.

"То есть сейчас даже показания самих работников ТЦК между собой не сходятся", — отметил Глагола.

В то же время в Закарпатском ОТЦК и СП заявили, что благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована, а нападение отражено.

"Сегодня была предпринята попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено. По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении. 

Заявление Закарпатского ОТЦК и СП о стрельбе. Скриншот с Facebook 

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Днепре мужчина после встречи с сотрудниками ТЦК оказался в коме. К Лубинцу обратилась жена пострадавшего, которая сообщила об избиении. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Также Лубинец сообщал о трех случаях гибели гражданских в помещениях ТЦК в Киевской области и Днепре. Официально это еще не доказано, но открыто производства.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
