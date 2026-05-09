Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме: реакция Лубинца

Мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме: реакция Лубинца

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 18:26
Мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме: реакция Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Мужчина после встречи с представителями ТЦК в Днепре оказался в коме. На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. К нему обратилась жена пострадавшего, которая заявила об избиении мужа людьми в форме и балаклавах. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца в субботу, 9 мая.

В Днепре мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме

Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жена пострадавшего. Женщина рассказала, что ее муж получил черепно-мозговую травму после действий группы людей, которых она считает представителями ТЦК и СП. Сейчас пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ранее он был в коме.

Лубинец обратил внимание на официальную версию происшествия, согласно которой мужчина якобы "сам упал и ударился головой". В то же время омбудсман подчеркнул, что использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо, ведь люди имеют право знать, кто именно их останавливает или применяет силу.

Сейчас открыто уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Лубинец сообщил, что уже обратился в прокуратуру с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить действия представителей ТЦК во время проведения мероприятий оповещения.

Читайте также:

"Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", — подытожил Лубинец.

null
Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Дмитрий Лубинец заявил о трех случаях гибели гражданских в помещениях ТЦК в Киевской области и в Днепре. По его словам, по этим фактам уже открыты уголовные производства и ведется следствие. Лубинец считает, что есть основания подозревать причастность работников ТЦК к этим смертям.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что в Украине еженедельно проводят мониторинг ТЦК в разных регионах. По его словам, во время проверки в Ужгороде обнаружили незаконное содержание группы людей до 50 суток без надлежащих оснований. Лубинец подчеркнул, что общество должно знать о таких нарушениях прав граждан.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации