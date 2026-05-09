Мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме: реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мужчина после встречи с представителями ТЦК в Днепре оказался в коме. На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. К нему обратилась жена пострадавшего, которая заявила об избиении мужа людьми в форме и балаклавах. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца в субботу, 9 мая.

В Днепре мужчина после встречи с ТЦК оказался в коме

Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жена пострадавшего. Женщина рассказала, что ее муж получил черепно-мозговую травму после действий группы людей, которых она считает представителями ТЦК и СП. Сейчас пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ранее он был в коме.

Лубинец обратил внимание на официальную версию происшествия, согласно которой мужчина якобы "сам упал и ударился головой". В то же время омбудсман подчеркнул, что использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо, ведь люди имеют право знать, кто именно их останавливает или применяет силу.

Сейчас открыто уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Лубинец сообщил, что уже обратился в прокуратуру с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить действия представителей ТЦК во время проведения мероприятий оповещения.

"Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", — подытожил Лубинец.

Новини.LIVE информировали, что недавно Дмитрий Лубинец заявил о трех случаях гибели гражданских в помещениях ТЦК в Киевской области и в Днепре. По его словам, по этим фактам уже открыты уголовные производства и ведется следствие. Лубинец считает, что есть основания подозревать причастность работников ТЦК к этим смертям.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что в Украине еженедельно проводят мониторинг ТЦК в разных регионах. По его словам, во время проверки в Ужгороде обнаружили незаконное содержание группы людей до 50 суток без надлежащих оснований. Лубинец подчеркнул, что общество должно знать о таких нарушениях прав граждан.