Чоловік після зустрічі з ТЦК опинився у комі: реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Чоловік після зустрічі з представниками ТЦК у Дніпрі опинився у комі. На інцидент відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. До нього звернулася дружина постраждалого, яка заявила про побиття чоловіка людьми у формі та балаклавах. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву омбудсмана Дмитра Лубінця у суботу, 9 травня.

У Дніпрі чоловік після зустрічі з ТЦК опинився у комі

Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася дружина постраждалого. Жінка розповіла, що її чоловік отримав черепно-мозкову травму після дій групи людей, яких вона вважає представниками ТЦК та СП. Наразі постраждалий перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, раніше він був у комі.

Лубінець звернув увагу на офіційну версію події, згідно з якою чоловік нібито "сам упав та вдарився головою". Водночас омбудсман наголосив, що використання балаклав під час мобілізаційних заходів є неприпустимим, адже люди мають право знати, хто саме їх зупиняє чи застосовує силу.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Лубінець повідомив, що вже звернувся до прокуратури з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити дії представників ТЦК під час проведення заходів оповіщення.

Читайте також:

"Ця історія — не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають", — підсумував Лубінець.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець заявив про три випадки загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК на Київщині та у Дніпрі. За його словами, за цими фактами вже відкрито кримінальні провадження та триває слідство. Лубінець вважає, що є підстави підозрювати причетність працівників ТЦК до цих смертей.

Новини.LIVE також писали, що раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що в Україні щотижня проводять моніторинг ТЦК у різних регіонах. За його словами, під час перевірки в Ужгороді виявили незаконне утримання групи людей до 50 діб без належних підстав. Лубінець наголосив, що суспільство має знати про такі порушення прав громадян.