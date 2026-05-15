Штраф ТЦК зі знижкою: порушник має 10 днів на оплату

Громадянин із заявою в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Громадянин, який порушив правила військового обліку, буде оштрафований територіальним центром комплектування. Станом на 2026 рік порушники мають право на сплату штрафу із 50-відсотковою знижкою. На це законодавство відводить їм десять днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи від ТЦК і знижка на сплату штрафів

Штраф, або ж адміністративне стягнення, є першим покаранням для порушника правил військового обліку. Рішення про штраф ухвалює територіальний центр комплектування, в якому стоїть на обліку громадянин, що порушив правила обліку.

Штраф починає діяти після того, як в ТЦК буде затверджена відповідна постанова. Для цього потрібно, щоб у центрі комплектування під час розгляду справи був присутній і сам порушник.

Після змін у законодавстві фізична присутність громадянина в ТЦК стала необов’язковою. Тепер можна визнати факт порушення через застосунок "Резерв+".

Читайте також:

Скільки часу має порушник обліку

Крім того, для таких ситуацій було запроваджено послаблення. Порушник, який дистанційно визнав факт порушення і дозволив оформити постанову без його присутності, отримав право сплатити штраф не повністю, а частково.

В законодавстві з’явилася норма про 50-відсоткову знижку на штраф ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Якщо Ви подаєте заяву про визнання правопорушення, то це передбачає знижку на сплату штрафу".

Айвазян розповів, що відбувається зі штрафом далі: "Згідно статті 300-3 КУпАП у разі якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення, передбачене статтями 210 і 210-1 цього Кодексу, винесена в порядку, передбаченому статтею 279-9 цього Кодексу, та особа протягом десяти календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили сплатила не менше ніж 50 відсотків розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною". Таким чином, на сплату штрафу зі знижкою порушник військового обліку має десять календарних днів.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли громадянин ще має право оскаржити штраф від ТЦК.

Порушники військового обліку мають право сплатити штраф зі знижкою. Для цього потрібно у "Резерв+" підтвердити визнання порушення. Але після цього оскаржити штраф уже буде неможливо.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які проблеми можуть чекати на громадян під час сплати штрафу ТЦК через "Резерв+".

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+". Але у такому випадку у громадянина може виникнути ціла низка проблем.