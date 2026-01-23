Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Штраф від ТЦК — чи можна дізнатися про нього через "Дію"

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 05:52
Штрафи від ТЦК в Дія - як дізнатися про наявність штрафу
Державний портал "Дія". Фото: "Дія"

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку і отримав за це від ТЦК штраф, має право дізнатися про наявність адміністративного стягнення. Але це не можна зробити через електронні шляхи.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Штраф ТЦК — як дізнатися про його наявність

Територіальний центр комплектування має право, виявивши порушення правил військового обліку чи мобілізації, застосувати до порушників відповідні санкції.

Однією із найрозповсюдженіших, базовою санкцією проти порушників є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Юристи пояснили, як військовозобов’язаний громадянин може дізнатися про наявність штрафу від ТЦК, зокрема, чи можна це зробити дистанційно, через інтернет.

"Дія" чи паперова постанова

Повідомлення про штраф порушники мають отримати від ТЦК особисто, у вигляді відповідної постанови.

"Постанова вручається особисто в руки під розпис або надсилається поштою", — йдеться у поясненні юристів.

А от в електронному вигляді, у "Дію" чи на інші сервіси, такі повідомлення не надсилаються.

Тож навіть маючи профіль у державному порталі "Дія", отримати інформацію про штраф таким шляхом неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має військовозобов'язаний громадянин на сплату штрафу, який був накладений на нього територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, коли, у якій ситуації порушник правил військового обліку може сплатити штраф ТЦК зі знижкою.

Дія штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
