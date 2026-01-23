Штрафы от ТЦК в Дія - как узнать о наличии штрафа

Государственный портал "Дія". Фото: "Дія"

Военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета и получил за это от ТЦК штраф, имеет право узнать о наличии административного взыскания. Но это нельзя сделать через электронные пути.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Штраф ТЦК — как узнать о его наличии

Территориальный центр комплектования имеет право, обнаружив нарушение правил воинского учета или мобилизации, применить к нарушителям соответствующие санкции.

Одной из самых распространенных, базовой санкцией против нарушителей является административное взыскание, то есть штраф.

Юристы объяснили, как военнообязанный гражданин может узнать о наличии штрафа от ТЦК, в частности, можно ли это сделать дистанционно, через интернет.

"Дія" или бумажное постановление

Сообщение о штрафе нарушители должны получить от ТЦК лично, в виде соответствующего постановления.

"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — говорится в объяснении юристов.

А вот в электронном виде, в "Дію" или на другие сервисы, такие сообщения не направляются.

Поэтому даже имея профиль в государственном портале "Дія", получить информацию о штрафе таким путем невозможно.

