Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Штраф от ТЦК — можно ли узнать о нем через "Дію"

Штраф от ТЦК — можно ли узнать о нем через "Дію"

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 05:52
Штрафы от ТЦК в Дія - как узнать о наличии штрафа
Государственный портал "Дія". Фото: "Дія"

Военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета и получил за это от ТЦК штраф, имеет право узнать о наличии административного взыскания. Но это нельзя сделать через электронные пути.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама
Читайте также:

Штраф ТЦК — как узнать о его наличии

Территориальный центр комплектования имеет право, обнаружив нарушение правил воинского учета или мобилизации, применить к нарушителям соответствующие санкции.

Одной из самых распространенных, базовой санкцией против нарушителей является административное взыскание, то есть штраф.

Юристы объяснили, как военнообязанный гражданин может узнать о наличии штрафа от ТЦК, в частности, можно ли это сделать дистанционно, через интернет.

"Дія" или бумажное постановление

Сообщение о штрафе нарушители должны получить от ТЦК лично, в виде соответствующего постановления.

"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — говорится в объяснении юристов.

А вот в электронном виде, в "Дію" или на другие сервисы, такие сообщения не направляются.

Поэтому даже имея профиль в государственном портале "Дія", получить информацию о штрафе таким путем невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет военнообязанный гражданин на уплату штрафа, который был наложен на него территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, когда, в какой ситуации нарушитель правил воинского учета может оплатить штраф ТЦК со скидкой.

Дия штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации