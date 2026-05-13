Штраф ТЦК: коли оскаржити, а коли сплатити 8,5 тисяч

Порушники військового обліку мають право сплатити штраф зі знижкою. Для цього потрібно у "Резерв+" підтвердити визнання порушення. Але після цього оскаржити штраф уже буде неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції від ТЦК

Територіальний центр комплектування не тільки веде військовий облік чоловічого населення. ТЦК має право ще й накладати санкції на порушників військового обліку.

Першою санкцією є адміністративне стягнення, або ж штраф. Базовий розмір штрафу під час війни становить 17 тисяч гривень, але існує варіант сплати з 50-відсотковою знижкою.

Наступною санкцією є оголошення порушника військового обліку у розшук. Це відбувається після того, як громадянин не сплатить у визначений законом строк накладений ТЦК штраф.

Або погоджуйся, або оскаржуй штраф

Сплата штрафу зі знижкою можлива у дистанційному форматі. Для цього треба підтвердити у "Резерв+" визнання порушення обліку, це потрібно для оформлення постанови ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оскаржити штраф ТЦК, перед тим визнавши порушення через "Резерв+". Фахівці зазначили, що ці два процеси є взаємовиключні.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Якщо Ви визнаєте правопорушення, то оскаржувати постанову сенсу не має. Тож, або оскаржувати дії ТЦК потрібно зараз, або сплачувати 8500 грн. та забувати про оскарження".

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+".

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.