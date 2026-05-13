Штраф ТЦК: когда обжаловать, а когда оплатить 8,5 тысяч

Нарушители воинского учета имеют право уплатить штраф со скидкой. Для этого нужно в "Резерв+" подтвердить признание нарушения. Но после этого обжаловать штраф уже будет невозможно.

Санкции от ТЦК

Территориальный центр комплектования не только ведет воинский учет мужского населения. ТЦК имеет право еще и накладывать санкции на нарушителей воинского учета.

Первой санкцией является административное взыскание, или же штраф. Базовый размер штрафа во время войны составляет 17 тысяч гривен, но существует вариант уплаты с 50-процентной скидкой.

Следующей санкцией является объявление нарушителя воинского учета в розыск. Это происходит после того, как гражданин не оплатит в определенный законом срок наложенный ТЦК штраф.

Или соглашайся, или оспаривай штраф

Уплата штрафа со скидкой возможна в дистанционном формате. Для этого надо подтвердить в "Резерв+" признание нарушения учета, это нужно для оформления постановления ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать штраф ТЦК, перед тем признав нарушение через "Резерв+". Специалисты отметили, что эти два процесса являются взаимоисключающими.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если Вы признаете правонарушение, то оспаривать постановление смысла не имеет. Поэтому, или обжаловать действия ТЦК нужно сейчас, или платить 8500 грн. и забывать об обжаловании".

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может получить штраф от ТЦК. Штраф этот оплатить сейчас возможно через приложение "Резерв+". Но в таком случае у гражданина может возникнуть целый ряд проблем.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.