Штраф ТЦК со скидкой: у нарушителя есть 10 дней на оплату

Гражданин с заявлением в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Гражданин, нарушивший правила воинского учета, будет оштрафован территориальным центром комплектования. По состоянию на 2026 год нарушители имеют право на уплату штрафа с 50-процентной скидкой. На это законодательство отводит им десять дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы от ТЦК и скидка на уплату штрафов

Штраф, или же административное взыскание, является первым наказанием для нарушителя правил воинского учета. Решение о штрафе принимает территориальный центр комплектования, в котором стоит на учете гражданин, нарушивший правила учета.

Штраф начинает действовать после того, как в ТЦК будет утверждено соответствующее постановление. Для этого нужно, чтобы в центре комплектования во время рассмотрения дела присутствовал и сам нарушитель.

После изменений в законодательстве физическое присутствие гражданина в ТЦК стало необязательным. Теперь можно признать факт нарушения через приложение "Резерв+".

Читайте также:

Сколько времени имеет нарушитель учета

Кроме того, для таких ситуаций было введено послабление. Нарушитель, который дистанционно признал факт нарушения и позволил оформить постановление без его присутствия, получил право оплатить штраф не полностью, а частично.

В законодательстве появилась норма о 50-процентной скидке на штраф ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Если Вы подаете заявление о признании правонарушения, то это предусматривает скидку на уплату штрафа".

Айвазян рассказал, что происходит со штрафом дальше: "Согласно статье 300-3 КУоАП в случае если постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушение, предусмотренное статьями 210 и 210-1 настоящего Кодекса, вынесено в порядке, предусмотренном статьей 279-9настоящего Кодекса, и лицо в течение десяти календарных дней со дня вступления такого постановления в законную силу уплатило не менее 50 процентов размера штрафа по постановлению о наложении административного взыскания, такое постановление считается выполненным". Таким образом, на уплату штрафа со скидкой нарушитель воинского учета имеет десять календарных дней.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда гражданин еще имеет право обжаловать штраф от ТЦК.

Нарушители воинского учета имеют право оплатить штраф со скидкой. Для этого нужно в "Резерв+" подтвердить признание нарушения. Но после этого обжаловать штраф уже будет невозможно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие проблемы могут ждать граждан при уплате штрафа ТЦК через "Резерв+".

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может получить штраф от ТЦК. Штраф этот оплатить сейчас возможно через приложение "Резерв+". Но в таком случае у гражданина может возникнуть целый ряд проблем.