ТЦК На Волыни предпринимателя осудили за стрельбу по работникам ТЦК и СП

На Волыни предпринимателя осудили за стрельбу по работникам ТЦК и СП

Дата публикации 17 мая 2026 03:32
Автомобиль полиции, пистолет в руке мужчины. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

В Луцке 34-летний предприниматель открыл стрельбу по работникам ТЦК и СП. Нарушителя признали виновным и избрали ему наказание. Правда, судебное решение еще можно обжаловать.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области принял 4 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 24 февраля текущего года около 12:00 группа оповещения заметила на улице мужчину и попросила его предъявить военно-учетный документ. В ответ на законное требование гражданин достал из кармана пистолет "Форт 9Р" и выстрелил из него в военных ТЦК и СП. Никто из представителей военкомата в результате стрельбы не пострадал.

Решение суда

Обвиняемый раскаялся. Во время досудебного расследования он заключил с прокурором соглашение о признании виновности, к тому же перечислил 150 тысяч гривен на нужды ВСУ. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен, а его пистолет конфисковали в доход государства. В течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения на приговор можно подать апелляционную жалобу. В таком случае дело рассмотрит Волынский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что на Прикарпатье подполковник ТЦК и СП мобилизовал мужчину, не проверив его документы. Мобилизованный имеет инвалидность и отсрочку. Суд назначил представителю военкомата 17 тысяч гривен штрафа.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что житель Полтавщины помогал военнообязанным избегать встречи с группами оповещения. В Viber-сообществе он писал о локациях, где работали сотрудники ТЦК и полицейские. За препятствование деятельности ВСУ мужчина в течение года будет находиться на испытательном сроке.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
