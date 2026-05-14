На Прикарпатье чиновника ТЦК осудили за призыв мужчины с инвалидностью

Дата публикации 14 мая 2026 03:32
Военнослужащий с костылем, военнослужащий. Фото: "Винница.info", 78 ОДШБр. Коллаж: Новини.LIVE

В Ивано-Франковской области заместитель начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП мобилизовал мужчину, который имел инвалидность, а следовательно и право на отсрочку. Чиновника признали виновным в халатности и превышении полномочий. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области принял 6 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 19 апреля текущего года в Тысменице фигурант во время мероприятий оповещения приказал полицейским принудительно доставить прохожего в военное учреждение, хотя повестку этому мужчине ранее не вручали. Задержанный имел документы, в которых говорилось об инвалидности 3 группы и праве на отсрочку, но чиновник их не проверил. ВВК признала мужчину пригодным к службе, поэтому его призвали в армию.

Решение суда

Подполковника ТЦК и СП оштрафовали на 17 тысяч гривен. Оплатить эту сумму он должен в течение 15 дней со дня получения судебного постановления. Свою вину осужденный признал. От уплаты судебного сбора мужчину освободили, потому что он является военным и совершил нарушение при исполнении служебных обязанностей.

В течение десяти дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Виннице мужчина во время проверки документов угрожал работникам ТЦК "гранатой"."Боеприпас" оказался игрушечным. Нарушитель должен уплатить штраф.

Также Новини.LIVE со ссылкой на решение суда писал, что львовянин не забрал повестку с почты. Письмо с пометкой "адресат отсутствует" вернули ТЦК и СП. Мужчину оштрафовали на 25,5 тысячи гривен.

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
