В Луцке бус ТЦК сбил беременную женщину: суд назначил водителю штраф

Работники ТЦК возле автомобилей.

В Луцке суд рассмотрел дело водителя буса ТЦК, который наехал на беременную женщину. Пострадавшую после инцидента госпитализировали с травмами. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Волынскую службу новостей.

Инцидент произошел 30 марта около 8:30 на улице Ровенской возле жилого комплекса "Атлант" в Луцке. По материалам дела, водитель Fiat Scudo во время движения не учел дорожную ситуацию и совершил наезд на беременную женщину.

После ДТП мужчина покинул место происшествия. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, ее доставили в медицинское учреждение.

Внимание! Изображение содержит чувствительный контент, 18+!

Автомобиль ТЦК сбил беременную женщину.

В суде водитель признал свою вину и просил не назначать суровое наказание. Патрульная полиция Украины составила на него административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП.

Суд назначил водителю автомобиля ТЦК штраф в размере 3400 гривен, а также обязал уплатить судебный сбор. Обстоятельства инцидента устанавливались в рамках рассмотрения дела.

Новини.LIVE информировали, что в Днепре мужчина после контакта с представителями ТЦК попал в больницу в крайне тяжелом состоянии и впал в кому. Его жена заявляет об избиении неизвестными в форме, которые могли быть представителями ТЦК. Инцидент расследуют правоохранители, дело взял под контроль омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Новини.LIVE также писали, что работники ТЦК и СП не должны во время мобилизационных мероприятий скрывать лица. Использование балаклав недопустимо, ведь гражданские должны знать, кто их останавливает. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.