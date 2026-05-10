В Луцке бус ТЦК сбил беременную женщину: суд назначил водителю штраф

Дата публикации 10 мая 2026 14:40
Работники ТЦК возле автомобилей. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Луцке суд рассмотрел дело водителя буса ТЦК, который наехал на беременную женщину. Пострадавшую после инцидента госпитализировали с травмами. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Волынскую службу новостей.

Автомобиль ТЦК наехал на беременную женщину: суд наказал водителя

Инцидент произошел 30 марта около 8:30 на улице Ровенской возле жилого комплекса "Атлант" в Луцке. По материалам дела, водитель Fiat Scudo во время движения не учел дорожную ситуацию и совершил наезд на беременную женщину.

После ДТП мужчина покинул место происшествия. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, ее доставили в медицинское учреждение.

Внимание! Изображение содержит чувствительный контент, 18+!

Автомобиль ТЦК сбил беременную женщину. Фото: Волынская служба новостей

В суде водитель признал свою вину и просил не назначать суровое наказание. Патрульная полиция Украины составила на него административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП.

Суд назначил водителю автомобиля ТЦК штраф в размере 3400 гривен, а также обязал уплатить судебный сбор. Обстоятельства инцидента устанавливались в рамках рассмотрения дела.

Новини.LIVE информировали, что в Днепре мужчина после контакта с представителями ТЦК попал в больницу в крайне тяжелом состоянии и впал в кому. Его жена заявляет об избиении неизвестными в форме, которые могли быть представителями ТЦК. Инцидент расследуют правоохранители, дело взял под контроль омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Новини.LIVE также писали, что работники ТЦК и СП не должны во время мобилизационных мероприятий скрывать лица. Использование балаклав недопустимо, ведь гражданские должны знать, кто их останавливает. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Луцк ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
