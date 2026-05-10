Работники ТЦК и СП не должны быть в балаклавах: заявление омбудсмена

Дмитрий Лубинец. Фото: lb.ua

При осуществлении мобилизационных мероприятий работники ТЦК и СП не должны маскироваться. Использование балаклав недопустимо. Гражданские должны видеть, кто их останавливает.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Почему военнослужащим ТЦК нельзя носить балаклавы

"Когда лица скрыты, невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения", — объяснил омбудсмен.

Он отметил, что во время исполнения служебных обязанностей представители военкомата должны предъявлять удостоверение и выглядеть так, чтобы их можно было идентифицировать.

Что произошло в Днепре

Дмитрий Лубинец рассказал, что к нему обратилась жительница Днепра. Женщина пожаловалась, что на ее мужа совершила нападение группа людей в балаклавах и форменной одежде — вероятно, работников ТЦК и СП. В результате избиения пострадавший получил черепно-мозговую травму. На данный момент он в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. В военкомате, комментируя инцидент отметили, что мужчина "'сам упал и ударился головой".

По факту нанесения тяжелой травмы открыли уголовное производство (статья 128 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратился в прокуратуру с требованием провести полное и беспристрастное расследование, чтобы проверить, придерживались ли представители ТЦК и СП требований законодательства, когда осуществляли меры оповещения.

"Эта история не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", — подытожил омбудсмен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца писал, что в некоторых регионах Украины в последнее время не было конфликтов во время мобилизационных мероприятий. В частности, речь идет о Хмельницкой и Кировоградской областях. Изменения к лучшему произошли после назначения новых руководителей ТЦК и СП.