Працівники ТЦК та СП не мають бути в балаклавах: заява омбудсмена

Дмитро Лубінець. Фото: lb.ua

Під час здійснення мобілізаційних заходів працівники ТЦК та СП не мають маскуватися. Використання балаклав є неприпустим. Цивільні мають бачити, хто їх зупиняє.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Чому військовослужбовцям ТЦК не можна носити балаклави

"Коли обличчя приховані, неможливо ідентифікувати осіб, які потенційно можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення", — пояснив омбудсмен.

Він наголосив, що під час виконання службових обов'язків представники військкомату мають пред'являти посвідчення й мати такий вигляд, щоб їх можна було ідентифікувати.

Що сталося у Дніпрі

Дмитро Лубінець розповів, що до нього звернулася жителька Дніпра. Жінка поскаржилася, що на її чоловіка скоїла напад група людей у балаклавах і форменому одязі — імовірно, працівників ТЦК та СП. Унаслідок побиття потерпілий зазнав черепно-мозкової травми. Наразі він у вкрай важкому стані перебуває в лікарні. У військкоматі, коментуючи інцидент зазначили, що чоловік "'сам упав і вдарився головою".

За фактом завдання тяжкої травми відкрили кримінальне провадження (стаття 128 Кримінального кодексу України, — Ред.). Уповноважений Верховної Ради України із прав людини звернувся до прокуратури з вимогою провести повне та неупереджене розслідування, аби перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства, коли здійснювали заходи оповіщення.

"Ця історія не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають", — підсумував омбудсмен.

Там люди в балаклавах і військовій формі побили чоловіка. Потерпілий впав у кому.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубинця писав, що в деяких регіонах України останнім часом не було конфліктів під час мобілізаційних заходів. Зокрема, йдеться про Хмельниччину та Кіровоградщину. Зміни на краще відбулися після призначення нових керівників ТЦК та СП.