Скарга на ТЦК: звертатися треба в адмінсуд

Заява в ТЦК.

Якщо громадянин незадоволений рішенням територіального центру комплектування, він може його оскаржити. Це можна зробити як у досудовому, так і у судовому порядку. Якщо справа дійшла до судового оскарження, позов треба подавати до окружного адміністративного суду.

Оскарження дій чи бездіяльності ТЦК

Громадяни України мають право на оскарження тих чи інших дій державних інституцій. Це право розповсюджується і на територіальні центри комплектування.

Військовозобов’язаний громадянин може оскаржити дії (чи бездіяльність) ТЦК щодо його персони. Таке право надається громадянину, якщо він вважає ці дії незаконними чи некоректними.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його оголосили у розшук. Розшук, як пояснив сам громадянин, був оголошений через неотриману чоловіком повістку, яку йому і не вручали.

До якого суду треба подавати позов

Громадянин поцікавився, чи може він оскаржити факт свого розшуку. Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, зазначив, що це можливо зробити, причому у двох варіантах.

Першим варіантом є оскарження без залучення судової системи. Дерій підкреслив: "Надішліть до ТЦК, який оголосив Вас у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо Вам не приходила повістка) або за сплином строків давності".

Якщо ж цей крок не подіє, громадянин матиме повне право звертатися до суду. Юрист пояснив, який саме: "У разі відмови ТЦК оскаржуйте бездіяльність центру позовом до окружного адміністративного суду".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про серйозне зростання кількості скарг на ТЦК.

Упродовж трьох років кількість звернень через порушення під час мобілізації стрімко зросла. У 2022 році було лише 18 скарг, тоді як тогоріч зареєстрували шість тисяч 127 звернень. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.