Неявка за повісткою до ТЦК та СП: які причини є поважними

Військовозобов'язаний розмовляє із представниками ТЦК та СП.

Про виклик до ТЦК та СП військовозобов'язаних повідомляють у повістці. Документ можуть вручити особисто або надіслати поштою за адресою проживання або реєстрації. За ігнорування повістки передбачається покарання — винятком є ті, хто має поважні причини для неявки.

Про це 4 травня повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Вручення повістки та строк явки

І паперова повістка, і документ, який згенерували через державний реєстр, мають однакову юридичну силу. Якщо повістку надіслали поштою, військовозобов'язаний має забрати рекомендований лист упродовж трьох днів. Строк явки до військкомату для жителів обласних центрів становить сім діб, а для тих, хто проживає в інших населених пунктах, — до десяти діб.

"У разі отримання повістки громадянин зобов'язаний з'явитися у визначений час. Якщо це неможливо, потрібно повідомити ТЦК протягом трьох днів і підтвердити причину документально", — наголосили у військкоматі.

Які причини для неявки вважаються поважними:

хвороба;

стихійні обставини;

воєнні дії;

смерть близьких;

інші об'єктивні підстави.

За безпідставну неявку передбачається штраф і можуть оголосити в розшук. За систематичне ухилення порушнику загрожує кримінальна відповідальність, а за ігнорування бойової повістки — до трьох років в'язниці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника керівника Харківського обласного ТЦК та СП Миколу Шарія пояснював, чому у приміщеннях військкоматів у військовозобов'язаних забирають мобільні телефони. Будівлі ТЦК та СП — місця з підвищеним ризиком завдання вогневого ураження. Заборона щодо використання гаджетів потрібна, щоб забезпечити безпеку військових і мобілізованих.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що працівники ТЦК та СП вручають повістки в публічних місцях, зокрема на блокпостах. Військовозобов'язані в такому разі мають право вимагати, аби представники групи оповіщення пред'явили документи. Йдеться про посвідчення співробітників ТЦК чи Нацполіції, маршрут патрулювання та наказ командира.