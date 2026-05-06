Неявка по повестке в ТЦК и СП: какие причины являются уважительными
О вызове в ТЦК и СП военнообязанных сообщают в повестке. Документ могут вручить лично или отправить по почте по адресу проживания или регистрации. За игнорирование повестки предусматривается наказание — исключением являются те, кто имеет уважительные причины для неявки.
Об этом 4 мая сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Вручение повестки и срок явки
И бумажная повестка, и документ, который сгенерировали через государственный реестр, имеют одинаковую юридическую силу. Если повестку прислали по почте, военнообязанный должен забрать заказное письмо в течение трех дней. Срок явки в военкомат для жителей областных центров составляет семь суток, а для тех, кто проживает в других населенных пунктах, — до десяти суток.
"В случае получения повестки гражданин обязан явиться в определенное время. Если это невозможно, нужно сообщить ТЦК в течение трех дней и подтвердить причину документально", — отметили в военкомате.
Какие причины для неявки считаются уважительными:
- болезнь;
- стихийные обстоятельства;
- военные действия;
- смерть близких;
- другие объективные основания.
За безосновательную неявку предусматривается штраф и могут объявить в розыск. За систематическое уклонение нарушителю грозит уголовная ответственность, а за игнорирование боевой повестки — до трех лет тюрьмы.
