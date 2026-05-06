Неявка по повестке в ТЦК и СП: какие причины являются уважительными

Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

О вызове в ТЦК и СП военнообязанных сообщают в повестке. Документ могут вручить лично или отправить по почте по адресу проживания или регистрации. За игнорирование повестки предусматривается наказание — исключением являются те, кто имеет уважительные причины для неявки.

Об этом 4 мая сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Вручение повестки и срок явки

И бумажная повестка, и документ, который сгенерировали через государственный реестр, имеют одинаковую юридическую силу. Если повестку прислали по почте, военнообязанный должен забрать заказное письмо в течение трех дней. Срок явки в военкомат для жителей областных центров составляет семь суток, а для тех, кто проживает в других населенных пунктах, — до десяти суток.

"В случае получения повестки гражданин обязан явиться в определенное время. Если это невозможно, нужно сообщить ТЦК в течение трех дней и подтвердить причину документально", — отметили в военкомате.

Какие причины для неявки считаются уважительными:

болезнь;

стихийные обстоятельства;

военные действия;

смерть близких;

другие объективные основания.

За безосновательную неявку предусматривается штраф и могут объявить в розыск. За систематическое уклонение нарушителю грозит уголовная ответственность, а за игнорирование боевой повестки — до трех лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя руководителя Харьковского областного ТЦК и СП Николая Шария объяснял, почему в помещениях военкоматов у военнообязанных забирают мобильные телефоны. Здания ТЦК и СП — места с повышенным риском нанесения огневого поражения. Запрет на использование гаджетов нужен, чтобы обеспечить безопасность военных и мобилизованных.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники ТЦК и СП вручают повестки в публичных местах, в частности на блокпостах. Военнообязанные в таком случае имеют право требовать, чтобы представители группы оповещения предъявили документы. Речь идет об удостоверении сотрудников ТЦК или Нацполиции, маршрут патрулирования и приказ командира.