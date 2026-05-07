Жалоба на ТЦК: обращаться надо в админсуд

Заявление в ТЦК.

Если гражданин недоволен решением территориального центра комплектования, он может его обжаловать. Это можно сделать как в досудебном, так и в судебном порядке. Если дело дошло до судебного обжалования, иск надо подавать в окружной административный суд.

Обжалование действий или бездействия ТЦК

Граждане Украины имеют право на обжалование тех или иных действий государственных институтов. Это право распространяется и на территориальные центры комплектования.

Военнообязанный гражданин может обжаловать действия (или бездействие) ТЦК по его персоне. Такое право предоставляется гражданину, если он считает эти действия незаконными или некорректными.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его объявили в розыск. Розыск, как пояснил сам гражданин, был объявлен из-за неполученной мужчиной повестки, которую ему и не вручали.

В какой суд надо подавать иск

Гражданин поинтересовался, может ли он обжаловать факт своего розыска. Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, отметил, что это возможно сделать, причем в двух вариантах.

Первым вариантом является обжалование без привлечения судебной системы. Дерий подчеркнул: "Отправьте в ТЦК, который объявил Вас в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении за отсутствием состава правонарушения (если Вам не приходила повестка) или по истечении сроков давности".

Если же этот шаг не подействует, гражданин будет иметь полное право обращаться в суд. Юрист объяснил, какой именно: "В случае отказа ТЦК обжалуйте бездействие центра иском в окружной административный суд".

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о серьезном росте количества жалоб на ТЦК.

В течение трех лет количество обращений из-за нарушений во время мобилизации стремительно возросло. В 2022 году было всего 18 жалоб, тогда как в прошлом году зарегистрировали шесть тысяч 127 обращений. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий работниками ТЦК и СП.