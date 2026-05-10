У Луцьку бус ТЦК збив вагітну жінку: суд призначив водію штраф

Дата публікації: 10 травня 2026 14:40
Працівники ТЦК біля автомобілей. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

У Луцьку суд розглянув справу водія буса ТЦК, який наїхав на вагітну жінку. Постраждалу після інциденту госпіталізували з травмами. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Волинську службу новин.

Автомобіль ТЦК наїхав на вагітну жінку: суд покарав водія

Інцидент стався 30 березня близько 8:30 на вулиці Рівненській біля житлового комплексу "Атлант" у Луцьку. За матеріалами справи, водій Fiat Scudo під час руху не врахував дорожню ситуацію та здійснив наїзд на вагітну жінку.

Після ДТП чоловік залишив місце події. Постраждала отримала забої та садна, її доставили до медичного закладу.

Увага! Зображення містить чутливий контент, 18+!

Автомобіль ТЦК збив вагітну жінку. Фото: Волинська служба новин

У суді водій визнав свою провину та просив не призначати суворе покарання. Патрульна поліція України склала на нього адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП.

Суд призначив водієві автомобіля ТЦК штраф у розмірі 3400 гривень, а також зобов’язав сплатити судовий збір. Обставини інциденту встановлювалися в межах розгляду справи.

Новини.LIVE інформували, що у Дніпрі чоловік після контакту з представниками ТЦК потрапив до лікарні у вкрай важкому стані та впав у кому. Його дружина заявляє про побиття невідомими у формі, які могли бути представниками ТЦК. Інцидент розслідують правоохоронці, справу взяв під контроль омбудсман Дмитро Лубінець.

Новини.LIVE також писали, що працівники ТЦК та СП не повинні під час мобілізаційних заходів приховувати обличчя. Використання балаклав є неприпустимим, адже цивільні мають знати, хто їх зупиняє. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
