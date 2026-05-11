ВВК для забронированных: кому надо проходить и кто выдает направление

Украинцы, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить ВВК. Однако есть случаи, когда это все же необходимо.

Кто из забронированных должен проходить ВВК

В частности, проходить ВВК забронированные лица должны только в случаях, если:

подписывают контракт для прохождения военной службы;

имеют решение ВВК с формулировкой "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время", если не проходили повторный медосмотр (за исключением лиц с инвалидностью, которые признаны таковыми в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

В Минобороны отметили, что для прохождения ВВК необходимо получить соответствующее направление.

Эти направления на военно-врачебную комиссию выдают:

руководители ТЦК;

руководители Центров рекрутинга ВСУ;

командиры воинских частей - для действующих военнослужащих.

В ведомстве также отметили, что сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура получения направления на ВВК. Так, они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение "Резерв+". В то же время действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение "Армия+".

"Повестка не равна направлению на ВВК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации. Направление является документом, который является основанием для прохождения медицинского осмотра с конкретной целью (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т.д.)", — резюмировали в Минобороны Украины.

Как сообщало Новини.LIVE, ВВК во время действия военного положения надо проходить каждый год. Это означает, что заключение о непригодности сохраняет свою силу на такой же срок.

Также мы писали, что ВВК не может длиться дольше 6 дней. Однако в некоторых случаях ее должны продлить. Это нужно тогда, когда военнообязанного отправляют на дополнительные исследования.