ВЛК для заброньованих: кому треба проходити і хто видає направлення

Процес військово-лікарської комісії.

Українці, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації, не зобов'язані проходити ВЛК. Однак є випадки, коли це все ж необхідно.

Хто із заброньованих повинен проходити ВЛК

Зокрема, проходити ВЛК заброньовані особи мають лише у випадках, якщо:

підписують контракт для проходження військової служби;

мають рішення ВЛК із формулюванням "Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", якщо не проходили повторний медогляд (за винятком осіб з інвалідністю, яких визнано такими у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

У Міноборони зазначили, що для проходження ВЛК необхідно отримати відповідне направлення.

Ці направлення на військово-лікарську комісію видають:

керівники ТЦК;

керівники Центрів рекрутингу ЗСУ;

командири військових частин — для чинних військовослужбовців.

У відомстві також зазначили, що нині для військовозобов’язаних діє спрощена процедура отримання направлення на ВЛК. Так, вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок "Резерв+". Водночас діючі військовослужбовці мають змогу отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок "Армія+".

"Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка — це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації. Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)", — резюмували у Міноборони України.

Як повідомляло Новини.LIVE, ВЛК під час дії воєнного стану треба проходити кожного року. Це означає, що висновок про непридатність зберігає свою чинність на такий самий термін.

Також ми писали, що ВЛК не може тривали довше 6 днів. Однак у деяких випадках її мають продовжити. Це потрібно тоді, коли військовозобов'язаного відправляють на додаткові дослідження.