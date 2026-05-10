Висновок ВЛК під час воєнного стану: скільки діє і коли проходити повторно

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Військово-лікарську комісію під час дії воєнного стану потрібно проходити кожного року. Відповідно зберігає свою чинність і висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Якщо протягом 12 місяців процес виключення такого громадянина з військового обліку не завершений, доведеться проходити нову ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібна ВЛК

Військово-лікарська комісія це основний елемент процесу загальної мобілізації в Україні. Саме висновок військово-лікарської комісії є тим документом, на підставі якого громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ.

Регулярність проходження військово-лікарської комісії змінилася після початку повномасштабної війни та оголошення воєнного стану. Якщо у мирний час військовозобов’язані мали проходити ВЛК раз на п’ять років, то зараз на комісію громадяни мають приходити щороку.

Висновком військово-лікарської комісії може бути як визнання громадянина придатним до військової служби, так і визнання непридатним. Придатність до військової служби може бути різна, бо є варіант, коли громадянин визнається придатним до служби в тилових підрозділах, ТЦК, ВВНЗ тощо.

Термін дії висновку ВЛК під час війни

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, отримав висновок ВЛК про непридатність до служби в ЗСУ і чекає ухвалення рішення про виключення з військового обліку. Він поцікавився, як довго зберігає свою чинність висновок ВЛК.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що усе залежить від того, коли було пройдено військово-лікарську комісію. Айвазян зазначив: "Постанова ВЛК при ТЦК та СП про придатність військовозобов’язаного до військової служби, прийнята у мирний час, дійсна протягом п’яти років з дня закінчення медичного огляду".

Під час дії воєнного стану терміни чинності висновку змінюються. Адвокат підкреслив: "Постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про придатність військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та / або під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, куди треба звертатися військовослужбовцю для того, аби пройти військово-лікарську комісію.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, теж мають право на проходження військово-лікарської комісії. Але спочатку військовому потрібно пройти процес лікування, якщо він має проблеми зі здоров’ям. Тільки після завершення лікування військовослужбовця відправлять на ВЛК.