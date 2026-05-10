Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Заключение ВВК во время войны: сколько действует и когда проходить повторно

Заключение ВВК во время войны: сколько действует и когда проходить повторно

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 06:30
Заключение ВВК во время военного положения: сколько действует и когда проходить повторно
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения нужно проходить каждый год. Соответственно сохраняет свою силу и заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Если в течение 12 месяцев процесс исключения такого гражданина с воинского учета не завершен, придется проходить новую ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужна ВВК

Военно-врачебная комиссия это основной элемент процесса всеобщей мобилизации в Украине. Именно заключение военно-врачебной комиссии является тем документом, на основании которого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Регулярность прохождения военно-врачебной комиссии изменилась после начала полномасштабной войны и объявления военного положения. Если в мирное время военнообязанные должны были проходить ВВК раз в пять лет, то сейчас на комиссию граждане должны приходить ежегодно.

Выводом военно-врачебной комиссии может быть как признание гражданина годным к военной службе, так и признание непригодным. Пригодность к военной службе может быть разная, потому что есть вариант, когда гражданин признается годным к службе в тыловых подразделениях, ТЦК, ВУЗах и тому подобное.

Читайте также:

Срок действия заключения ВВК во время войны

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию, получил заключение ВВК о непригодности к службе в ВСУ и ожидает принятия решения об исключении с воинского учета. Он поинтересовался, как долго сохраняет свою силу заключение ВВК.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что все зависит от того, когда была пройдена военно-врачебная комиссия. Айвазян отметил: "Постановление ВВК при ТЦК и СП о пригодности военнообязанного к военной службе, принятое в мирное время, действительно в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра".

Во время действия военного положения сроки действия заключения меняются. Адвокат подчеркнул: "Постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о пригодности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ограниченно годный должен пройти ВВК даже в 2026 году.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию еще в 2024-25 годах. Тех, кто не прошел ВВК, объявляли в розыск. Но, несмотря на то, что розыск был уже отменен, требование о прохождении военно-врачебной комиссии остается в силе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, куда надо обращаться военнослужащему для того, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.

военное положение ВВК военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации