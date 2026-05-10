Заключение ВВК во время военного положения: сколько действует и когда проходить повторно

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения нужно проходить каждый год. Соответственно сохраняет свою силу и заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Если в течение 12 месяцев процесс исключения такого гражданина с воинского учета не завершен, придется проходить новую ВВК.

Зачем нужна ВВК

Военно-врачебная комиссия это основной элемент процесса всеобщей мобилизации в Украине. Именно заключение военно-врачебной комиссии является тем документом, на основании которого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Регулярность прохождения военно-врачебной комиссии изменилась после начала полномасштабной войны и объявления военного положения. Если в мирное время военнообязанные должны были проходить ВВК раз в пять лет, то сейчас на комиссию граждане должны приходить ежегодно.

Выводом военно-врачебной комиссии может быть как признание гражданина годным к военной службе, так и признание непригодным. Пригодность к военной службе может быть разная, потому что есть вариант, когда гражданин признается годным к службе в тыловых подразделениях, ТЦК, ВУЗах и тому подобное.

Срок действия заключения ВВК во время войны

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию, получил заключение ВВК о непригодности к службе в ВСУ и ожидает принятия решения об исключении с воинского учета. Он поинтересовался, как долго сохраняет свою силу заключение ВВК.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что все зависит от того, когда была пройдена военно-врачебная комиссия. Айвазян отметил: "Постановление ВВК при ТЦК и СП о пригодности военнообязанного к военной службе, принятое в мирное время, действительно в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра".

Во время действия военного положения сроки действия заключения меняются. Адвокат подчеркнул: "Постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о пригодности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра".

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию еще в 2024-25 годах. Тех, кто не прошел ВВК, объявляли в розыск. Но, несмотря на то, что розыск был уже отменен, требование о прохождении военно-врачебной комиссии остается в силе.

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.