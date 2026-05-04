Україна
Потрапив до лікарні після ВЛК в ТЦК: мобілізації це не заважає

Дата публікації: 4 травня 2026 21:40
Застосунок "Армія+", де можна дізнатися про мобілізацію. Фото: "АрміяInform"

Якщо громадянин потрапив до лікарні після військово-лікарської комісії, його можуть мобілізувати. Перебування у лікарні після ВЛК не є перешкодою для мобілізації. Для того ж, щоб дізнатися, в який підрозділ громадянина мобілізували, потрібно звернутися до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і періодичність проходження ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася 24 лютого 2022 року після оголошення воєнного стану на усій території країни.

Ключовим елементом загальної мобілізації є військово-лікарська комісія. ВЛК потрібна для того, аби визначити придатність того чи іншого громадянина до військової служби.

Періодичність проходження військово-лікарської комісії під час дії воєнного стану змінилася щодо довоєнного періоду. Якщо раніше ВЛК треба було проходити раз на п’ять років, то зараз проходити військово-лікарську комісію потрібно щороку.

Мобілізація під час перебування у лікарні

До юристів звернувся громадянин, який проходив військово-лікарську комісію. Чоловік розповів, що після проходження ВЛК йому стало погано, він потрапив до лікарні, де перебуває і зараз.

Та при цьому громадянин виявився, що уже зарахований до лав ЗСУ, але не знає, до якої частини. Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації і чи може він ігнорувати цю інформацію із застосунку "Армія+".

Юрист Владислав Дерій пояснив, що має зробити громадянин після виписки з лікарні: "Якщо Ви не з'явитесь до військової частини, то Вас можуть оголосити у кримінальний розшук. Щоб дізнатись, в якій частині Ви проходите військову службу, Вам потрібно звернутись до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні мобілізація у поліклініці під час ВЛК є неможливою.

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина можлива тільки у приміщенні територіального центру комплектування. Мобілізувати під час військово-лікарської комісії у поліклініці працівники ТЦК не мають права. Тим паче, за результатами ВЛК громадянин може і отримати висновок про непридатність до військової служби.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, якими є правила проходження ВЛК при відстрочці.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення діє режим загальної мобілізації. Військовий обов'язок поширюється на чоловіків від 18 до 60 років, а також на жінок з певними спеціальностями. При цьому окремі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
