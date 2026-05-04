Главная ТЦК Попал в больницу после ВВК в ТЦК: мобилизации это не мешает

Дата публикации 4 мая 2026 21:40
Приложение "Армія+", где можно узнать о мобилизации. Фото: "АрміяInform"

Если гражданин попал в больницу после военно-врачебной комиссии, его могут мобилизовать. Пребывание в больнице после ВВК не является препятствием для мобилизации. Для того же, чтобы узнать, в какое подразделение гражданина мобилизовали, нужно обратиться в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и периодичность прохождения ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года после объявления военного положения на всей территории страны.

Ключевым элементом всеобщей мобилизации является военно-врачебная комиссия. ВЛК нужна для того, чтобы определить пригодность того или иного гражданина к военной службе.

Периодичность прохождения военно-врачебной комиссии во время действия военного положения изменилась относительно довоенного периода. Если раньше ВВК надо было проходить раз в пять лет, то сейчас проходить военно-врачебную комиссию нужно ежегодно.

Мобилизация во время пребывания в больнице

К юристам обратился гражданин, который проходил военно-врачебную комиссию. Мужчина рассказал, что после прохождения ВВК ему стало плохо, он попал в больницу, где находится и сейчас.

И при этом гражданин оказался, что уже зачислен в ряды ВСУ, но не знает, в какую часть. Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации и может ли он игнорировать эту информацию из приложения "Армія+".

Юрист Владислав Дерий объяснил, что должен сделать гражданин после выписки из больницы: "Если Вы не явитесь в воинскую часть, то Вас могут объявить в уголовный розыск. Чтобы узнать, в какой части Вы проходите военную службу, Вам нужно обратиться в ТЦК".

Мобилизация военнообязанного гражданина возможна только в помещении территориального центра комплектования. Мобилизовать во время военно-врачебной комиссии в поликлинике работники ТЦК не имеют права. Тем более, по результатам ВВК гражданин может и получить заключение о непригодности к военной службе.

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует режим всеобщей мобилизации. Воинская обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин с определенными специальностями. При этом отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
