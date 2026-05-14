На Прикарпатті посадовця ТЦК засудили за призов чоловіка з інвалідністю

Військовослужбовець із милицею, військослужбовець. Фото: "Вінниця.info", 78 ОДШБр. Колаж: Новини.LIVE

В Івано-Франківській області заступник начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП мобілізував чоловіка, який мав інвалідність, а отже й право на відстрочку. Посадовця визнали винним у недбалості та перевищенні повноважень. Суд уже обрав йому покарання.

Про це йдеться у вироку, який Тисменицький районний суд Івано-Франківської області ухвалив 6 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 19 квітня поточного року в Тисмениці фігурант під час заходів оповіщення наказав поліцейським примусово доставити перехожого до військової установи, хоча повістку цьому чоловіку раніше не вручали. Затриманий мав документи, у яких йшлося про інвалідність 3 групи та право на відстрочку, але посадовець їх не перевірив. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, тому його призвали до війська.

Рішення суду

Підполковника ТЦК та СП оштрафували на 17 тисяч гривень. Сплатити цю суму він має впродовж 15 днів від дня отримання судової постанови. Свою провину засуджений визнав. Від сплати судового збору чоловіка звільнили, тому що він є військовим і вчинив порушення під час виконання службових обов'язків.

Упродовж десяти днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Івано-Франківський апеляційний суд.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що у Вінниці чоловік під час перевірки документів погрожував працівникам ТЦК "гранатою". "Боєприпас" виявився іграшковим. Порушник має сплатити штраф.

Також Новини.LIVE з посиланням на рішення суду писав, що львів'янин не забрав повістку з пошти. Лист із поміткою "адресат відсутній" повернули ТЦК та СП. Чоловіка оштрафували на 25,5 тисячі гривень.