Главная ТЦК Самоубийство в Тернопольском ТЦК: полиция обнародовала кадры с камер

Дата публикации 25 мая 2026 17:19
Работник полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

Руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко заявил, что правоохранители открыто расследуют смерть мужчины на территории ТЦК и СП в Тернополе. Из-за общественного резонанса и распространения слухов полиция обнародовала фрагмент видео с моментом инцидента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зюбаненко.

Полиция показала кадры с камер наблюдения во время инцидента в Тернопольском ТЦК

На записи видно, как мужчина оставляет пакет с частью личных вещей в коридоре, после чего направляется в уборную с рюкзаком. Через короткое время люди, которые находились в коридоре, слышат из-за закрытой двери звук, похожий на выстрел.

По словам Зюбаненко, правоохранители стремятся обеспечить максимальную прозрачность следствия и проверяют все обстоятельства трагедии.

"Полиция работает открыто и ничего не скрывает. Утром я сообщил о трагическом событии, которое произошло на территории ТЦК и СП, и пообещал объективное расследование", — подчеркнул он.

Читайте также:

В полиции отметили, что следователи будут проверять все детали — от момента прибытия мужчины в ТЦК до момента выстрела. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Одной из версий, которую сейчас проверяет следствие, является то, что пистолет мог находиться в рюкзаке мужчины. По словам Зюбаненко, на момент осмотра места происшествия рюкзак был открыт, а вещи из него — вынуты.

Поліція розслідує самогубство у ТЦК в Тернополі
Кадры с места событий. Фото: Нацполиция

"Прошу воздержаться от преждевременных выводов, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам", — призвал руководитель полиции Тернопольщины.

Он также заверил, что расследование будет проводиться объективно и в полном объеме, чтобы установить все причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 мая 46-летний мужчина совершил самоубийство в туалете ТЦК и СП. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Также стало известно, что суд вынес приговор мужчине, который напал на работника ТЦК с ножом на Полтавщине. Его приговорили к заключению.

полиция Тернополь самоубийство ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
