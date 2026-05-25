Самоубийство в Тернопольском ТЦК: полиция обнародовала кадры с камер
Руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко заявил, что правоохранители открыто расследуют смерть мужчины на территории ТЦК и СП в Тернополе. Из-за общественного резонанса и распространения слухов полиция обнародовала фрагмент видео с моментом инцидента.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зюбаненко.
Полиция показала кадры с камер наблюдения во время инцидента в Тернопольском ТЦК
На записи видно, как мужчина оставляет пакет с частью личных вещей в коридоре, после чего направляется в уборную с рюкзаком. Через короткое время люди, которые находились в коридоре, слышат из-за закрытой двери звук, похожий на выстрел.
По словам Зюбаненко, правоохранители стремятся обеспечить максимальную прозрачность следствия и проверяют все обстоятельства трагедии.
"Полиция работает открыто и ничего не скрывает. Утром я сообщил о трагическом событии, которое произошло на территории ТЦК и СП, и пообещал объективное расследование", — подчеркнул он.
В полиции отметили, что следователи будут проверять все детали — от момента прибытия мужчины в ТЦК до момента выстрела. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Одной из версий, которую сейчас проверяет следствие, является то, что пистолет мог находиться в рюкзаке мужчины. По словам Зюбаненко, на момент осмотра места происшествия рюкзак был открыт, а вещи из него — вынуты.
"Прошу воздержаться от преждевременных выводов, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам", — призвал руководитель полиции Тернопольщины.
Он также заверил, что расследование будет проводиться объективно и в полном объеме, чтобы установить все причины и обстоятельства трагедии.
Как сообщали Новини.LIVE, 23 мая 46-летний мужчина совершил самоубийство в туалете ТЦК и СП. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.
