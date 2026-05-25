Самогубство у Тернопільському ТЦК: поліція оприлюднила кадри з камер

Самогубство у Тернопільському ТЦК: поліція оприлюднила кадри з камер

Дата публікації: 25 травня 2026 17:19
Працівник поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

Керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко заявив, що правоохоронці відкрито розслідують смерть чоловіка на території ТЦК та СП у Тернополі. Через суспільний резонанс та поширення чуток поліція оприлюднила фрагмент відео з моментом інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Зюбаненка.

Поліція показала кадри з камер спостереження під час інциденту в Тернопільському ТЦК

На записі видно, як чоловік залишає пакет із частиною особистих речей у коридорі, після чого прямує до вбиральні з рюкзаком. Через короткий час люди, які перебували в коридорі, чують із-за зачинених дверей звук, схожий на постріл.

За словами Зюбаненка, правоохоронці прагнуть забезпечити максимальну прозорість слідства та перевіряють усі обставини трагедії.

"Поліція працює відкрито і нічого не приховує. Вранці я повідомив про трагічну подію, яка сталася на території ТЦК та СП, і пообіцяв об’єктивне розслідування", — наголосив він.

У поліції наголосили, що слідчі перевірятимуть усі деталі — від моменту прибуття чоловіка до ТЦК до моменту пострілу. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Однією з версій, яку зараз перевіряє слідство, є те, що пістолет міг перебувати у наплічнику чоловіка. За словами Зюбаненка, на момент огляду місця події наплічник був відкритий, а речі з нього — вийняті.

Поліція розслідує самогубство у ТЦК в Тернополі
Кадри з місця подій. Фото: Нацполіція

"Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам", — закликав керівник поліції Тернопільщини.

Він також запевнив, що розслідування проводитиметься об'єктивно та в повному обсязі, аби встановити всі причини та обставини трагедії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 травня 46-річний чоловік скоїв самогубство у вбиральні ТЦК і СП. Триває розслідування обставин інциденту.

Також стало відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який напав на працівника ТЦК з ножем на Полтавщині. Його засудили до ув'язнення.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
