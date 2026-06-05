Чиновника Луцкого ТЦК разоблачили на получении взятки

Правоохранители. Фото: Новини.LIVE

Чиновника Луцкого территориального центра комплектования задержали на получении взятки. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК, передает Новини.LIVE.

Чиновник Луцкого ТЦК брал взятки

"В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки проводится работа, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений и других противоправных действий", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали служащего одного из ТЦК и СП в Волынской области по подозрению в получении неправомерной выгоды. В рамках досудебного расследования также проверяют возможное участие других лиц, которые могли выступать посредниками в этой схеме.

В Волынского ТЦК отметили, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в рамках компетенции и действующего законодательства.

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Что предшествовало

По информации ТРК "Аверс", и.о. начальника Луцкого ТЦК задержали на взятке в размере 7 тысяч долларов.

Источники сообщают, что он помогал военнообязанному избежать мобилизации. Чиновник помогал оформить временную нетрудоспособность и исключить мужчину с воинского учета.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАПК, суд принял окончательное решение по делу о конфискации имущества чиновника Полтавского ТЦК. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью около 100 квадратных метров, которую суд признал незаконно приобретенным активом после проверки антикоррупционных органов.

Ранее правоохранители разоблачили трех работников ТЦК, которые создавали фиктивные данные о мобилизации. Для отчетов о якобы выполнении плана они вносили в списки несуществующих людей, а также "зачисляли" умерших или лиц, находящихся в местах лишения свободы.