Суд отобрал у заместителя председателя Полтавского ТЦК квартиру за 1,9 млн

Решение судьи. Фото иллюстративное: Magnific

Кассационный гражданский суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации имущества топ-чиновника Полтавского ТЦК. Трехкомнатную квартиру площадью почти 100 квадратных метров признали незаконным активом после проверки антикоррупционных органов и длительного судебного противостояния между прокуратурой и апелляционной инстанцией.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает Новини.LIVE.

У чиновника Полтавского ТЦК через суд отобрали квартиру

В Украине завершился громкий суд из-за имущества очередного военкома. Верховный Суд принял окончательное решение по делу заместителя руководителя Полтавского областного ТЦК и разрешил конфисковать его трехкомнатную квартиру в Полтаве. Жилье площадью 97,7 квадратных метра стоит более 1,9 миллиона гривен.

Ранее работники НАПК проверяли, на какие деньги живет чиновник. Они выяснили, что в 2023 году большую квартиру официально купила мать военкома. Однако у женщины просто не было таких официальных доходов. На самом деле в квартире поселился сам заместитель начальника ТЦК вместе со своими родными, которые там и жили.

Поэтому Антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд. В начале 2025 года Антикоррупционный суд согласился, что имущество куплено на неподтвержденные деньги, и постановил забрать его. Впоследствии апелляция отменила это решение, но прокуроры пошли дальше и подали жалобу в Верховный Суд. Высшая инстанция стала на сторону государства, отменила решение апелляции и подтвердила конфискацию. Теперь это решение окончательное, и обжаловать его больше нельзя.

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