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Главная ТЦК Суд отобрал у заместителя председателя Полтавского ТЦК квартиру за 1,9 млн

Суд отобрал у заместителя председателя Полтавского ТЦК квартиру за 1,9 млн

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 10:02
Суд отобрал у заместителя председателя Полтавского ТЦК квартиру за 1,9 млн
Решение судьи. Фото иллюстративное: Magnific

Кассационный гражданский суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации имущества топ-чиновника Полтавского ТЦК. Трехкомнатную квартиру площадью почти 100 квадратных метров признали незаконным активом после проверки антикоррупционных органов и длительного судебного противостояния между прокуратурой и апелляционной инстанцией.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает Новини.LIVE.

У чиновника Полтавского ТЦК через суд отобрали квартиру

В Украине завершился громкий суд из-за имущества очередного военкома. Верховный Суд принял окончательное решение по делу заместителя руководителя Полтавского областного ТЦК и разрешил конфисковать его трехкомнатную квартиру в Полтаве. Жилье площадью 97,7 квадратных метра стоит более 1,9 миллиона гривен.

Ранее работники НАПК проверяли, на какие деньги живет чиновник. Они выяснили, что в 2023 году большую квартиру официально купила мать военкома. Однако у женщины просто не было таких официальных доходов. На самом деле в квартире поселился сам заместитель начальника ТЦК вместе со своими родными, которые там и жили.

Поэтому Антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд. В начале 2025 года Антикоррупционный суд согласился, что имущество куплено на неподтвержденные деньги, и постановил забрать его. Впоследствии апелляция отменила это решение, но прокуроры пошли дальше и подали жалобу в Верховный Суд. Высшая инстанция стала на сторону государства, отменила решение апелляции и подтвердила конфискацию. Теперь это решение окончательное, и обжаловать его больше нельзя.

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Новини.LIVE ранее писали о том, как Верховный Суд отменил решение судов первой и апелляционной инстанций по делу о выплате единовременной денежной помощи матери военнослужащего, который умер во время службы. Предметом судебного спора с Министерством обороны стал размер финансовой компенсации после того, как боец ушел из жизни из-за острого инфаркта миокарда. По итогам рассмотрения, женщине было назначено государственную выплату в размере 2,013 млн гривен.

Также в Днепре будут судить двух представителей территориального центра комплектования, которые оставили человека в беспомощном состоянии. Фигуранты задержали военнообязанного и поместили его в салон микроавтобуса, где продолжали запугивать. Из-за неправомерных действий злоумышленников самочувствие мужчины резко ухудшилось. Однако вместо того, чтобы вызвать врачей, работники ТЦК и СП выбросили мужчину возле мусорных баков.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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