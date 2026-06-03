Суд відібрав у заступника голови Полтавського ТЦК квартиру за 1,9 млн

Рішення судді. Фото ілюстративне: Magnific

Касаційний цивільний суд ухвалив остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію майна топпосадовця Полтавського ТЦК. Трикімнатну квартиру площею майже 100 квадратних метрів визнали незаконним активом після перевірки антикорупційних органів та тривалого судового протистояння між прокуратурою та апеляційною інстанцією.

Про це повідомила пресслужба НАЗК, передає Новини.LIVE.

У посадовця Полтавського ТЦК через суд відібрали квартиру

В Україні завершився гучний суд через майно чергового військкома. Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі заступника керівника Полтавського обласного ТЦК і дозволив конфіскувати його трикімнатну квартиру в Полтаві. Житло площею 97,7 квадратних метра коштує понад 1,9 мільйона гривень.

Раніше працівники НАЗК перевіряли, на які гроші живе посадовець. Вони з'ясували, що у 2023 році велику квартиру офіційно купила матір військкома. Проте у жінки просто не було таких офіційних доходів. Насправді в помешканні оселився сам заступник начальника ТЦК разом зі своїми рідними, які там і жили.

Через це Антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду. На початку 2025 року Антикорупційний суд погодився, що майно куплене на непідтверджені гроші, й ухвалив забрати його. Згодом апеляція скасувала це рішення, але прокурори пішли далі й подали скаргу до Верховного Суду. Вища інстанція стала на бік держави, скасувала ухвалу апеляції та підтвердила конфіскацію. Тепер це рішення остаточне, і оскаржити його більше не можна.

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