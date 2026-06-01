Викинули чоловіка біля смітника: військові ТЦК отримали підозри

Викинули чоловіка біля смітника: військові ТЦК отримали підозри

Дата публікації: 1 червня 2026 17:40
Затримані працівники ТЦК. Фото: Нацполіція

Працівники ТЦК та СП викинули біля смітника чоловіка, якого намагалися мобілізувати. Подія сталася у Дніпрі, двом фігурантам оголосили про підозру.

Про це повідомляє Дніпропетровське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Що відомо про випадок

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинили правопорушення щодо чоловіка, якого намагалися мобілізувати. Спочатку його затримали та заштовхали до мікроавтобуса.

Уже в автомобілі працівники ТЦК та СП чинили тиск на чоловіка та погрожували йому. Під час цього стан чоловіка погіршився, а працівники залишили його біля смітника замість того, щоб надати допомогу.

Затриманий працівник ТЦК. Фото: Нацполіція

Невдовзі чоловіка знайшли у критичному стані та доставили до лікарні. Натомість двоє працівників ТЦК та СП перевелися до інших військових частин.

Двом особам у цьому злочині оголосили підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років

Наразі слідство здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як ми писали раніше, працівники ТЦК та СП мобілізували студента, попри те, що він показував студентський квиток. Чоловік звернувся до адвокатів, і ті, своєю чергою, домоглися скасування мобілізації.

Також у ТЦК та СП назвали шість місць, де можуть вручати повістки. Зокрема, отримати документ можна за місцем проживання, на роботі, у громадських місцях, на блокпостах тощо.

Варуха Володимир
Варуха Володимир
